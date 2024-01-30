Αθωώθηκαν από την κατηγορία της κατασκοπείας τα 16 μέλη της ΜΚΟ ERCI

Αθώους έκρινε σήμερα Τρίτη 30 Ιανουαρίου για το αδίκημα της κατασκοπίας το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Βορείου Αιγαίου που συνεδρίασε στη Μυτιλήνη και τους 16 εθελοντές μέλη της ΜΚΟ ERCI που έδρασαν στις ακτές της Λέσβου την περίοδο της κορύφωσης της προσφυγικής - μεταναστευτικής κρίσης.

Στο σύνολο τους οι παραπάνω κατηγορήθηκαν το 2018 για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, κατασκοπεία και διακίνηση μεταναστών από την Τουρκία στην Ελληνική Επικράτεια.

Στη πορεία το κατηγορητήριο άλλαξε με την κατηγορία της κατασκοπίας σε βαθμό πλημμελήματος να εκδικάζεται σήμερα και να αναμένεται η εκδίκαση της υπόθεσης για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, κατηγορία σε βαθμό κακουργήματος.

Το δικαστήριο έκρινε ότι κατά την ακροαματική διαδικασία δεν παρουσιάστηκαν στοιχεία που να αποδεικνύουν την κατηγορία της κατασκοπείας.

Ανάλογη με την απόφαση των δικαστών ήταν και η πρότασης της Εισαγγελικής αρχής.

«Είμαστε αθώοι και μαζί με μας, αθώοι είναι και οι χιλιάδες εθελοντές που πέρασαν από τα νησιά σώζοντας ανθρώπινες ζωές» δήλωσε μετά την έκδοση της απόφασης ο αθωωθείς Νάσος Καρακίτσος πρώην επιχειρησιακός διευθυντής της ERCI ο οποίος προφυλακίστηκε επί 3,5 σχεδόν μήνες και αφέθηκε ελεύθερος καταβάλλοντας χρηματική εγγύηση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.