Σε τροχαίο δυστύχημα εξελίχθηκε το τροχαίο που σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στo Ηράκλειο και από το οποίο τραυματίστηκε σοβαρά το 21 μηνών αγοράκι, η γιαγιά του 59 ετών και η μητέρα του 31 ετών.

Σύμφωνα με το ekriti.gr, η γιαγιά του μικρού παιδιού που επέβαινε και εκείνη στο ίδιο όχημα, άφησε τα ξημερώματα την τελευταία της πνοή στην ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ όπου νοσηλευόταν.

Η άτυχη 59χρονη, εκτός από τα σοβαρά τραύματα στα πόδια, είχε υποστεί και εσωτερικά τραύματα στην κοιλιακή και θωρακική χώρα και δυστυχώς υπέκυψε.

Σημειώνεται ότι το 21 μηνών εγγονάκι της νοσηλεύεται στην ΜΕΘ Παίδων με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και η κατάσταση της υγείας του είναι εξαιρετικά κρίσιμη.

Από το τροχαίο τραυματίστηκε και η 31χρονη μητέρα του μικρού αγοριού, ευτυχώς ελαφρύτερα.

Ο οδηγός του βαν που συγκρούστηκε με το όχημα της οικογένειας, συνελήφθη με εντολή Εισαγγελέα και σήμερα οδηγείται ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.