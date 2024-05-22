Στη σύλληψη ενός ανηλίκου αγοριού, το οποίο είχε στην κατοχή του αυτοσχέδιο εμπρηστικό μηχανισμό (τύπου μολότοφ) προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ηρακλείου.

Σύμφωνα με την αστυνομία από την διενεργούμενη προανάκριση και αξιοποίηση πληροφοριών από αστυνομικούς προέκυψε η συμμετοχή στην κατασκευή του εν λόγω μηχανισμού ακόμη τριών ανηλίκων ατόμων τα οποία συνελήφθησαν στα όρια της αυτόφωρης διαδικασίας, ενώ συνελήφθησαν τέσσερα ακόμη άτομα που είχαν την υποχρέωση της εποπτείας ανηλίκων.

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ηρακλείου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

