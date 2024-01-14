Λογαριασμός
Τα άγρια άλογα του Σουλίου καλπάζουν αγέρωχα στη λίμνη της Βρυτζάχας στην Ήπειρο - Δείτε τις μαγευτικές εικόνες

Οι εικόνες είναι από τη λίμνη που σχηματίζεται το χειμώνα στο Λιβάδι της Βρυτζάχας, στο σημείο που γίνονται οι εκδηλώσεις για τον εορτασμό της ομώνυμης μάχης.

άλογα

Μαγικές εικόνες με τα πανέμορφα άγρια άλογα του Σουλίου που καλπάζουν στη λίμνη Βρυτζάχα στην Ήπειρο απαθανάτισε ο φωτογραφικός φακός. 

Τα πανέμορφα ζώα, κινδύνεψαν με αφανισμό πριν μερικά χρόνια και για το λόγο αυτό οι τοπικές αρχές έλαβαν μέτρα για τη διάσωσή τους.

Οι παρεμβάσεις που έγιναν τότε είχαν ως αποτέλεσμα όχι μόνο να διασωθούν όσα είχαν απομείνει αλλά σταδιακά να αυξηθεί ο πληθυσμός τους.

EpirusPost • Ειδήσεις, Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα, Θεσπρωτία • aloga

Για να αντέξουν τις δύσκολες συνθήκες του χειμώνα υπάρχουν καταφύγια ενώ η αυτοδιοίκηση μεριμνά για την τροφή τους σε περιπτώσεις που κάτι τέτοιο απαιτηθεί.

Τα θαυμάσια κλικ είναι του Θοδωρή Τζίμα

Πηγή: epiruspost.gr

