Μαγικές εικόνες με τα πανέμορφα άγρια άλογα του Σουλίου που καλπάζουν στη λίμνη Βρυτζάχα στην Ήπειρο απαθανάτισε ο φωτογραφικός φακός.

Οι εικόνες είναι από τη λίμνη που σχηματίζεται το χειμώνα στο Λιβάδι της Βρυτζάχας, στο σημείο που γίνονται οι εκδηλώσεις για τον εορτασμό της ομώνυμης μάχης.

Τα πανέμορφα ζώα, κινδύνεψαν με αφανισμό πριν μερικά χρόνια και για το λόγο αυτό οι τοπικές αρχές έλαβαν μέτρα για τη διάσωσή τους.

Οι παρεμβάσεις που έγιναν τότε είχαν ως αποτέλεσμα όχι μόνο να διασωθούν όσα είχαν απομείνει αλλά σταδιακά να αυξηθεί ο πληθυσμός τους.

Για να αντέξουν τις δύσκολες συνθήκες του χειμώνα υπάρχουν καταφύγια ενώ η αυτοδιοίκηση μεριμνά για την τροφή τους σε περιπτώσεις που κάτι τέτοιο απαιτηθεί.

Τα θαυμάσια κλικ είναι του Θοδωρή Τζίμα

