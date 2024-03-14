Ρεπορτάζ Μάκης Συνοδινός

Ακόμα ένα σοβαρό ενδοοικογενειακό επεισόδιο σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης 13 Μαρτίου στo Μαντούδι Εύβοιας, ανάμεσα σε μια γυναίκα και τον σύζυγό της.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές στις 00:05 καταγγέλθηκε στις Αρχες πως νωρίτερα εντός οικίας η 62χρονη επιτέθηκε με κουζινομάχαιρο και τον τραυμάτισε στο στήθος ενώ ο τραυματίας σύζυγος μεταφέρθηκε στο Κ.Υ. Μαντουδίου, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και ακολούθως αποχώρησε.

Το κουζινομάχαιρο το οποίο είχε μήκος 26εκ εντοπίστηκε και κατασχέθηκε ενώ η δράστις η οποία έχει συλληφθεί αντιμετωπίζει κατηγορίες περί ενδοοικογενειακής βίας, νομοθεσίας περί όπλων και σωματική βλάβη.

Πηγή: skai.gr

