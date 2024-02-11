Αναστάτωση επικράτησε χθες το απόγευμα στην περιοχή των Αμπελοκήπων στα Ιωάννινα όταν ένας 78χρονος έπεσε από μπαλκόνι 1ου ορόφου.

Σύμφωνα με πληροφορίες epirus-tv-news.gr, ο ηλικιωμένος άνδρας βρισκόταν στον εξωτερικό χώρο του σπιτιού του κάνοντας κάποιες εργασίες ενόψει της σημερινής κακοκαιρίας,γλίστρησε και βρέθηκε στο κενό .

Στο σημείο έσπευσε Αστυνομία και Κινητή Μονάδα του ΕΚΑΒ που παρέλαβε τον ηλικιωμένο άνδρα και τον διακόμισε στο νοσοκομείο Χατζηκώστα .Ο 78χρονος που φέρει ορθοπαιδικά τραύματα παραμένει νοσηλευόμενος .

