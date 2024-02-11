Λογαριασμός
Αναστάτωση στα Γιάννενα: 78χρονος έπεσε στο κενό από μπαλκόνι 1ου Ορόφου

Ο 78χρονος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Χατζηκώστα

Αναστάτωση στα Γιάννενα: 78χρονος έπεσε από μπαλκόνι 1ου Ορόφου

Αναστάτωση επικράτησε χθες το απόγευμα στην περιοχή των Αμπελοκήπων στα Ιωάννινα όταν ένας 78χρονος έπεσε από μπαλκόνι 1ου ορόφου.
Σύμφωνα με πληροφορίες epirus-tv-news.gr, ο ηλικιωμένος άνδρας βρισκόταν στον εξωτερικό χώρο του σπιτιού του κάνοντας κάποιες εργασίες ενόψει της σημερινής κακοκαιρίας,γλίστρησε και βρέθηκε στο κενό .

Στο σημείο έσπευσε  Αστυνομία και  Κινητή Μονάδα του ΕΚΑΒ που παρέλαβε τον ηλικιωμένο άνδρα και τον διακόμισε στο νοσοκομείο Χατζηκώστα .Ο 78χρονος  που φέρει ορθοπαιδικά τραύματα παραμένει νοσηλευόμενος .

Πηγή: epirus-tv-news.gr

TAGS: Γιάννενα Πτώση
