Αναστάτωση επικράτησε χθες το απόγευμα στην περιοχή των Αμπελοκήπων στα Ιωάννινα όταν ένας 78χρονος έπεσε από μπαλκόνι 1ου ορόφου.
Σύμφωνα με πληροφορίες epirus-tv-news.gr, ο ηλικιωμένος άνδρας βρισκόταν στον εξωτερικό χώρο του σπιτιού του κάνοντας κάποιες εργασίες ενόψει της σημερινής κακοκαιρίας,γλίστρησε και βρέθηκε στο κενό .
Στο σημείο έσπευσε Αστυνομία και Κινητή Μονάδα του ΕΚΑΒ που παρέλαβε τον ηλικιωμένο άνδρα και τον διακόμισε στο νοσοκομείο Χατζηκώστα .Ο 78χρονος που φέρει ορθοπαιδικά τραύματα παραμένει νοσηλευόμενος .
Πηγή: epirus-tv-news.gr
- Οι αγρότες έκλεισαν την Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών - Κορυφώνουν τις κινητοποιήσεις τους (Βίντεο, φωτογραφίες)
- Διαμαρτυρία μελισσοκόμων στη Θεσσαλονίκη: Έστησαν άδειες κυψέλες στη Νέα Παραλία - Βίντεο, φωτογραφίες
- Χωρίς εκπρόσωπο οι αγρότες της Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλαδας στην επιτροπή που θα δεί τον Πρωθυπουργό
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.