Τροχαίο δυστύχημα στη Δράμα με δύο νεκρούς και έναν τραυματία

troxaio dystyxima

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα, στην Εθνική οδό Δράμας – Εξοχής, όταν,  Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που οδηγούσε 41χρονος συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με έτερο Ι.Χ.Ε αυτοκίνητο που οδηγούσε 61χρονος αλλοδαπός και επέβαινε 53χρονος αλλοδαπός, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό των οδηγών και τον τραυματισμό του συνεπιβάτη.

Τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Δράμας, όπου λίγο αργότερα, οι δύο οδηγοί υπέκυψαν στα τραύματά τους.

Προανάκριση για τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Δράμας.

