Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε μετά τη 1:00 τα ξημερώματα στο Ίλιον όταν μηχανή συγκρούστηκε με αυτοκίνητο.

Επί τόπου σκοτώθηκε ο οδηγός της μηχανής, 27 ετών, ενώ σοβαρά τραυματισμένος είναι ο οδηγός του αυτοκινήτου, 70 ετών, ο οποίος έχει μεταφερθεί στον «Ερυθρό Σταύρο».

Το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Ποσειδώνος και Πρωτεσιλάου στην περιοχή του Ίλιον, όταν για άγνωστη αιτία μοτοσυκλέτα συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με ΙΧ αυτοκίνητο.

Διεξάγεται προανάκριση για τα αίτια που προκάλεσαν το τροχαίο ατύχημα.

Πηγή: skai.gr

