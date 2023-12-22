Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ένας 27χρονος νεκρός και ένας σοβαρά τραυματίας σε τροχαίο τα ξημερώματα στο Ίλιον- Μηχανή συγκρούστηκε με αυτοκίνητο

Ο 27χρονος που οδηγούσε τη μοτοσικλέτα έχασε τη ζωή του επί τόπου ενώ οδηγός μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένος στο νοσοκομείο 

τροχαίο

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε μετά τη 1:00 τα ξημερώματα στο Ίλιον όταν μηχανή συγκρούστηκε με αυτοκίνητο.

Επί τόπου σκοτώθηκε ο οδηγός της μηχανής, 27 ετών, ενώ σοβαρά τραυματισμένος είναι ο οδηγός του αυτοκινήτου, 70 ετών, ο οποίος έχει μεταφερθεί στον «Ερυθρό Σταύρο».

Το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Ποσειδώνος και Πρωτεσιλάου στην περιοχή του Ίλιον, όταν για άγνωστη αιτία μοτοσυκλέτα συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με ΙΧ αυτοκίνητο.

Διεξάγεται προανάκριση για τα αίτια που προκάλεσαν το τροχαίο ατύχημα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: τροχαίο δυστύχημα Ίλιον Νεκρός
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark