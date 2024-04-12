Στο Νοσοκομείο μεταφέρθηκε μία γυναίκα, πολωνικής καταγωγής, μετά από χτυπήματα που δέχθηκε από τον σύζυγό της.

Η γυναίκα συνόδευε τον άνδρα της, επίσης Πολωνό, στο ταξίδι που έκανε με το φορτηγό. Βρισκόταν επί της Ιόνιας Οδού, κοντά στον κόμβο του Τερόβου, όταν κατήγγειλε μέσω του ευρωπαϊκού αριθμού έκτακτης ανάγκης «112» ότι υφίσταται σωματική βία από τον σύζυγό της, χωρίς να δώσει περαιτέρω στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με το μέρος όπου βρισκόταν.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν αστυνομικές δυνάμεις για την αναζήτησή της, με αποτέλεσμα λίγη ώρα αργότερα να εντοπιστεί σε χώρο στάθμευσης της Ιόνιας Οδού φορτηγό όχημα, εντός του οποίου βρέθηκαν ο συλληφθείς και η καταγγέλλουσα σύζυγός του, η οποία έφερε εμφανή τραύματα στο πρόσωπό της.

Από τους αστυνομικούς κλήθηκε στο σημείο ασθενοφόρο, συνοδεία των οποίων η γυναίκα μεταφέρθηκε στο εφημερεύον νοσοκομείο, από όπου έλαβε εξιτήριο λίγες ώρες αργότερα, ενώ ο σύζυγός της συνελήφθη.

Ο σύζυγός της συνελήφθη ενώ για το περιστατικό ενημερώθηκε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων, ενώ προανάκριση ενεργήθηκε από το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας του Αστυνομικού Τμήματος Ιωαννίνων.

