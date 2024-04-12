Ποινή 15μηνης φυλάκισης με τριετή αναστολή επέβαλε το Αυτόφωρο Δικαστήριο της Λάρισας στον 82χρονο ο οποίος κατηγορήθηκε από τους γονείς ανήλικου κοριτσιού ότι επιχείρησε να το φιλήσει το πρωί του Σαββάτου στον Τύρναβο.

Ο 82χρονος είχε συλληφθεί και κρατηθεί μέχρι και τη Δευτέρα στο Α.Τ. Τυρνάβου στη συνέχεια εμφανίστηκε στο Αυτόφωρο, ζήτησε και πήρε προθεσμία μέχρι και την Τετάρτη οπότε και εκδικάστηκε η υπόθεση με το δικαστήριο να του επιβάλει την παραπάνω ποινή.

Μετά την απόφαση ο 82χρονος αφέθηκε ελεύθερος.

