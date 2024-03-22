«Ημέρα Καριέρας στον Τουρισμό» το Σάββατο 30 Μαρτίου στο ΣΕΦ

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) διοργανώνει την «Ημέρα Καριέρας στον Τουρισμό» το Σάββατο 30 Μαρτίου 2024, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, στον Πειραιά, από τις 10:00 έως τις 18:00.

Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν πάνω από 100 επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου, όπως ξενοδοχεία, ταξιδιωτικά γραφεία, επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων, επιχειρήσεις εστίασης, επιχειρήσεις εξυπηρέτησης αεροδρομίων κ.ά., που προσφέρουν περισσότερες από 3.000 θέσεις εργασίας για πολλές ειδικότητες και για πολλά επίπεδα εκπαίδευσης και εξειδίκευσης.

Η ΔΥΠΑ διοργανώνει και εφέτος «Ημέρα Καριέρας» αφιερωμένη στον τουρισμό, για να στηρίξει τις επιχειρήσεις που, καθώς ξεκινάει η τουριστική σεζόν, αναζητούν προσωπικό για χιλιάδες θέσεις εργασίας.

Ταυτόχρονα, η εκδήλωση παρέχει τη δυνατότητα σε όλους όσοι αναζητούν εργασία στον κλάδο να συνομιλήσουν απευθείας με στελέχη εκατοντάδων επιχειρήσεων και να διερευνήσουν ποιες ευκαιρίες απασχόλησης υπάρχουν που αντιστοιχούν στα προσόντα και στις επαγγελματικές προσδοκίες τους.

Η είσοδος είναι δωρεάν και η δήλωση συμμετοχής βρίσκεται στη διεύθυνση: https://www.eventora.com/el/Events/imera-karieras-dypa-sef-2024.

Σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για το Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων, καθώς και να παρακολουθήσουν παρουσιάσεις και να συνομιλήσουν με μαθητές, εκπαιδευτικούς και στελέχη των Πειραματικών Επαγγελματικών Σχολών (ΠΕΠΑΣ) Μαθητείας της ΔΥΠΑ, που προσφέρουν προγράμματα σπουδών αποκλειστικά σε ειδικότητες του τουρισμού.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι εκδηλώσεις «Ημέρα Καριέρας» της ΔΥΠΑ εξελίσσονται και προσαρμόζονται στις ανάγκες των πολιτών και των επιχειρήσεων, ώστε να αποτελούν κάθε φορά έναν επιτυχημένο κόμβο δικτύωσης και διασύνδεσης, ενισχύοντας την αποτελεσματική σύζευξη προσφοράς και ζήτησης εργασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τον ιστότοπο www.dypa.gov.gr.

