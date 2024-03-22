Ριφιφί σε κοσμηματοπωλείο στην Ομόνοια - Άρπαξαν ρολόγια αξίας 50.000 ευρώ

Ρεπορτάζ: Μάκης Συνοδινός

Ριφιφί στην Ομόνοια διέπραξε ένας τουλάχιστον δράστης και αφαίρεσε από κοσμηματοπωλείο κοσμήματα και ρολόγια αξίας 50.000 ευρώ.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές η ληστεία έγινε χθες τα ξημερώματα. Ο δράστης αφού πρώτα μπήκε από ανασφάλιστο παράθυρο σε πολιτιστικό κέντρο στην Ομόνοια, έσπασε την μεσοτοιχία, μπήκε στο κοσμηματοπωλείο και ανενόχλητος «σήκωσε» ότι βρήκε μπροστά του.

Ο 50χρονος κοσμηματοπώλης όταν αντιλήφθηκε τι συμβαίνει ενημέρωσε τις Αρχές αλλά ο «ποντικός» είχε γίνει καπνός.

Πηγή: skai.gr

