Ζευγάρι στη Χαλκίδα κατέληξε στο τμήμα επειδή έπαιζαν... σφαλιάρες

Ρεπορτάζ: Μάκης Συνοδινός
Δεν πίστευαν στα μάτια τους χθες το μεσημέρι όσοι περνούσαν από την πλατεία Μητροπόλεως στη Χαλκίδα, καθώς ζευγάρι τσακωνόταν δίνοντας ο ένας στον άλλο... σφαλιάρες.
Το απίστευτο περιστατικό, το οποίο σημειώθηκε στον προαύλιο χώρο του Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου έληξε, όταν περίοικοι ενημέρωσαν την αστυνομία, η οποία άμεσα έφτασε στο σημείο.
Ο νεαρός 24χρονος και η 18χρονη σύντροφος του κατέληξαν στο Αστυνομικό Τμήμα, όπου αλληλομηνύθηκαν και συνελήφθησαν.
