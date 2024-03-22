Λογαριασμός
Ζευγάρι στη Χαλκίδα κατέληξε στο τμήμα επειδή έπαιζαν... σφαλιάρες

Ο νεαρός 24χρονος και η 18χρονη σύντροφος του κατέληξαν στο Αστυνομικό Τμήμα, όπου αλληλομηνύθηκαν και συνελήφθησαν.

Ρεπορτάζ: Μάκης Συνοδινός

Δεν πίστευαν στα μάτια τους χθες το μεσημέρι όσοι περνούσαν από την πλατεία Μητροπόλεως στη Χαλκίδα, καθώς ζευγάρι τσακωνόταν δίνοντας ο ένας στον άλλο... σφαλιάρες.

Το απίστευτο περιστατικό, το οποίο σημειώθηκε στον προαύλιο χώρο του Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου έληξε, όταν περίοικοι ενημέρωσαν την αστυνομία, η οποία άμεσα έφτασε στο σημείο.

Ο νεαρός 24χρονος και η 18χρονη σύντροφος του κατέληξαν στο Αστυνομικό Τμήμα, όπου αλληλομηνύθηκαν και συνελήφθησαν.

