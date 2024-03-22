Με την εξέταση του Μάνου Δασκαλάκη, που καταθέτει για δεύτερη συνεδρίαση στην δίκη της μητέρας των παιδιών του, Ρούλας Πισπιρίγκου, για τους θανάτους της Μαλένας και της Ίριδας, συνεχίζεται ενώπιον του ΜΟΔ η διαδικασία για την δεύτερη υπόθεση που βαρύνει την 35χρονη.

Με το εδώλιο άδειο, καθώς η κατηγορούμενη βρίσκεται στην διπλανή αίθουσα ΜΟΔ όπου αγορεύει ο συνήγορός της για τον θάνατο της Τζωρτζίνας, ο πατέρας των κοριτσιών που δολοφονήθηκαν, σύμφωνα με τις δικαστικές αρχές, από την μητέρα τους, απαντά σε ερωτήσεις.

Με την έναρξη της διαδικασίας ζητήθηκε από την πλευρά του Δασκαλάκη η λήψη μέτρων, καθώς στην προηγούμενη δικάσιμο είχε σημειωθεί, κατά την διακοπή της συνεδρίασης, έντονο επεισόδιο ανάμεσα στους δύο πρώην συζύγους. «Την σταμάτησαν από το να χιμήξει στον μάρτυρα», ανέφερε ο δικηγόρος του Δασκαλάκη για την κατηγορουμένη. «Ζητούμε να ληφθούν μέτρα από το δικαστήριό σας, προκειμένου να διασφαλιστεί η ψυχική και σωματική ακεραιότητα των ανθρώπων που έρχονται εδώ», συμπλήρωσε.

Πρόεδρος: Εντός της αίθουσας είναι αυτονόητη η προστασία. Εκτός θα πρέπει να ρυθμιστεί από τη συνοδεία, σε κάθε περίπτωση θα μεριμνήσουμε.

Ο μάρτυρας απαντώντας σε ερωτήσεις είπε πως τις ημέρες που είχαν προηγηθεί του θανάτου της Ίριδας, στις 21 Μαρτίου 2021, «υπήρχε ένταση» με την κατηγορουμένη και ότι ο ίδιος είχε φύγει από το σπίτι, ανακοινώνοντας στην Πισπιρίγκου ότι θέλει να χωρίσουν.

Πρόεδρος: Είπατε μια ημέρα πριν το θάνατο της Ίριδας δεν μιλήσατε με την κατηγορούμενη αλλά φαίνεται να έχετε μιλήσει 51 δευτερόλεπτα και μετά έγινε κλήση στο 166. Τι είπατε στο τηλεφώνημα; Ενημερωθήκατε για το παιδί;

Μάρτυρας: Όχι δεν μου είπε κάτι. Υπήρχε ένταση σίγουρα. Ήταν εκείνες οι ημέρες που ήταν το κλίμα έντονο.

Ο μάρτυρας επανέλαβε πως παρόλο που η 35χρονη με τον θάνατο της Ίριδας βίωνε δεύτερη απώλεια παιδιού, αφού είχε προηγηθεί ο θάνατος της Μαλένας το 2019, εντούτοις «δεν ήταν όλη την ημέρα στα πατώματα. Υπήρχαν ώρες που ξέσπαγε» και προσπαθούσε να πετύχει την επιστροφή του στο σπίτι. «Έμαθα ότι έπαιρνε τη θεία μου και της έλεγε να με πείσουν να μείνω στο σπίτι και η θεία μου της έλεγε "έχεις χάσει ένα παιδί, μη κοιτάς το Μάνο"», ανέφερε ο Δασκαλάκης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.