Ολοκληρώθηκε ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για την τελική διαμόρφωση της πλατείας Κολωνακίου μετά την περαίωση των έργων του μετρό, όπως γνωστοποίησε η «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΗΝΑΣ Α.Ε.».

H πρόταση που επικράτησε ήταν εκείνη του γραφείου xza-architects, το οποίο έδωσε στην δημοσιότητα μακέτες από το πώς θα είναι η πλατεία Κολωνακίου, όταν ολοκληρωθούν τα έργα του μετρό για τον σταθμό της γραμμής 4.

Σύμφωνα με την απόφαση της επιτροπής που έδωσε το πρώτο βραβείο στους xza-architects, «βασικοί στόχοι είναι η μεταφορά της ζωής στο κέντρο της πλατείας, η αστική κινητικότητα και ο περίπατος, καθώς και η ανάκτηση του φυσικού περιβάλλοντος».

Η πρόταση έχει δύο συνεργαζόμενα επίπεδα: την πλατεία, σχετικά οριζόντια, στο χαμηλό επίπεδο της οδού Κουμπάρη, που επιτρέπει την ανάπτυξη των περισσότερων δραστηριοτήτων μιας αστικής πλατείας για κάθε ηλικία, και το διάζωμα, ως κυκλικό belvedere, που έχει αφετηρία την Πατριάρχου Ιωακείμ και υπερυψούται σε ελεύθερο περίπατο προς την Κουμπάρη.

Η μεγάλη υψομετρική διαφορά από βορά προς νότο λύνεται διατηρώντας απρόσκοπτες τις προσπελάσεις, διαμορφώνοντας δύο πλατώματα-επίπεδα. Δημιουργείται με αυτόν τον τρόπο ένας ενιαίος επίπεδος χώρος πλατείας στο χαμηλότερο επίπεδο που δίνει δυνατότητες για πολλαπλές χρήσεις, με περίπτερο, χώρους για καφέ και υπαίθριο ανθοπωλείο, χώρους στάσης και αναμονής, εκδηλώσεων, κίνησης κλπ.

Το δαχτυλίδι του belvedere από πάνω είναι το πιο ισχυρό στοιχείο του σχεδιασμού, συνδυάζοντας τον περίπατο σε ένα πρωτόγνωρο αστικό επίπεδο, αλλά και ένα στέγαστρο εισόδου στον σταθμό του μετρό.

