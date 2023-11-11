Σοκ στην τοπική κοινωνία της Ημαθίας προκάλεσε η είδηση του θανάτου ενός 15χρονου αγοριού στον Παλαιό Πρόδρομο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του veriotis.gr, τον 15χρονο βρήκαν οι γονείς του και ένας γείτονας, οι οποίοι τον αναζητούσαν. Τον εντόπισαν απαγχονισμένο στο κλιμακοστάσιο του σπιτιού τους στον Παλαιό Πρόδρομο, το βράδυ της Παρασκευής 10 Νοεμβρίου 2023.

Αμέσως κάλεσαν το ΕΚΑΒ αλλά δυστυχώς ήταν ήδη αργά, καθώς ο 15χρονος είχε ήδη φύγει από την ζωή. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του veriotis.gr, ο 15χρονος δεν έχει αφήσει κάποιο σημείωμα που να εξηγεί τους λόγους που τον οδήγησαν στην αυτοχειρία, με την Αστυνομία να ερευνά τις ακριβείς συνθήκες του θανάτου του.

Σύμφωνα με τους οικείους του, επρόκειτο για ένα παιδί δραστήριο και χαρούμενο και πως τίποτα δεν προμήνυε την τραγική αυτή κατάληξη.

