Τη θέση του ότι η αγορά ακινήτων της Θεσσαλονίκης προσφέρει στους επενδυτές του δυτικού κόσμου τις μεγαλύτερες δυνατές αποδόσεις, διατύπωσε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων Ελλάδας (ΟΜΑΣΕ), Κωνσταντίνος Τζάρος, επικεφαλής του κλάδου στη Θεσσαλονίκη, μιλώντας από το βήμα του συνεδρίου Real Estate Expo North, που πραγματοποιείται στο πλαίσιο των εκθέσεων Philoxenia και Hotelia στη ΔΕΘ. Χαρακτηριστικά είπε ότι «η αγορά ακινήτων της Θεσσαλονίκης είναι top (σ.σ.κορυφαίος) επενδυτικός προορισμός στον δυτικό κόσμο».

Διευκρίνισε, οι τιμές των ακινήτων στη Θεσσαλονίκη είναι χαμηλές και την ίδια στιγμή οι επενδύσεις στη μακροχρόνια μίσθωση δίνουν αποδόσεις 6%-7% και στη βραχυχρόνια το ποσοστό ανέρχεται σε πάνω από 10%.

Για την κτηματαγορά της Ελλάδας, ο ίδιος σημείωσε ότι «πατάει γερά στα πόδια της και το μέλλον διαγράφεται λαμπρό», και λέγοντας ότι «δεν υπάρχει φούσκα στην αγορά ακινήτων», εξήγησε ότι η άνοδος των τιμών που καταγράφεται ήταν φυσική εξέλιξη, μετά την μεγάλη πτώση στα χρόνια της οικονομικής κρίσης, όταν η χώρα είχε έως και αρνητικό πληθωρισμό.

Στο πλαίσιο αυτό ανέφερε ότι με βάση τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας με χρονιά βάσης το 2007, το 2022, μετά από 15 χρόνια, οι τιμές στην αγορά ακινήτων της χώρας μας βρίσκονταν στο 84,5% αυτών που ίσχυαν προ κρίσης και διατύπωσε την εκτίμησή του ότι ενδεχομένως, το 2023, οι τιμές να φτάσουν στα επίπεδα του 2007.

Αναφερόμενος στις ξένες επενδύσεις που γίνονται στη χώρα μας, ο κ. Τζάρος σημείωσε ότι το 2022 έπεσαν στην ελληνική κτηματαγορά 2 δισ. ευρώ, περισσότερα κατά 68% συγκριτικά με το 2021 και σημειώνοντας ότι η Ελλάδα και η Θεσσαλονίκη αποτελούν «μαγνήτη» επενδύσεων, τόνισε ότι «τώρα είναι η ώρα να επικοινωνήσουμε σωστά το προϊόν που διαθέτουμε».

Μεταξύ άλλων, ο ίδιος σημείωσε ότι η χώρα μας προσφέρει ένα ασφαλές περιβάλλον στους ξένους επενδυτές και τόνισε ότι σήμερα το 20% των αγοραπωλησιών γίνονται με δανεισμό. «Μετά βίας ο δανεισμός φτάνει το 25% του συνολικού ποσού που καταβάλει ο αγοραστής. Τα δάνεια ασφαλή», σημείωσε ο κ. Τζάρος χαρακτηριστικά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

