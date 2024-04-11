Έρευνες πραγματοποιούν οι Αρχές για τη δολοφονία μιας 63χρονης γυναίκας και του 36χρονου γιου της στο σπίτι τους στην Ηλιούπολη, όπου βρέθηκαν νεκροί με τραύματα στο κεφάλι από όπλο.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, ο γιος βρέθηκε σε ακαμψία, που σημαίνει ότι πέθανε μόλις λίγες ώρες πριν βρεθεί, ενώ η μητέρα ήταν νεκρή από πιο πριν.

Ο 36χρονος έφερε τραύμα στο μάγουλο και τη γνάθο και όλα δείχνουν ότι δεν πέθανε ακαριαία.

Τα παραπάνω στοιχεία οδηγούν τις Αρχές στο σενάριο ο γιος να σκότωσε τη μητέρα και στη συνέχεια να αυτοπυροβολήθηκε προτού καταλήξει. Όλα τα ενδεχόμενα όμως είναι ακόμα ανοιχτά.

Κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι είχαν να δουν τη μητέρα και τον γιο από την περασμένη Πέμπτη, ενώ κάτοικος της περιοχής κάνει λόγο για τρεις εκκωφαντικούς θορύβους που έμοιαζαν με πυροβολισμούς και ακούστηκαν το βράδυ της προηγούμενης Παρασκευής από το σπίτι του εγκλήματος.

Ωστόσο χθες το βράδυ μία γειτόνισσα ειδοποίησε την αστυνομία για μία δυσάρεστη οσμή, η οποία ερχόταν μέσα από το σπίτι. Παράλληλα, ειδοποιήθηκε κλειδαράς προκειμένου να ανοίξουν το διαμέρισμα.

Όταν οι Αρχές εισήλθαν σε αυτό βρέθηκαν αντιμέτωποι με ένα αποτρόπαιο θέαμα καθώς η 63χρονη βρέθηκε νεκρή σε μία καρέκλα και ο 36χρονος γιος της νεκρός σε ένα κρεβάτι στο υπνοδωμάτιο. Σε ένα άλλο δωμάτιο βρέθηκε η κυνηγετική καραμπίνα που οι Αρχές εξετάζουν εάν πρόκειται για το όπλο με το οποίο βρήκαν το θάνατο μητέρα και γιος.

Η πίσω πόρτα του σπιτιού ήταν ανοιχτή και το σπίτι ανάστατο. Παρ’ όλα αυτά δεν έχουν εντοπιστεί ίχνη παραβίασης, ενώ δε λείπει κάτι από το διαμέρισμα.

Απαντήσεις αναμένεται ίσως να δώσει η εξέταση της καραμπίνας που βρέθηκε εντός του διαμερίσματος, ενώ υπάρχουν και πολύ σημαντικές μαρτυρίες. Κάτοικος της περιοχής που μένει απέναντι τόνισε ότι είχε δει έναν μυστηριώδη άνδρα με μαύρα, ο οποίος κινούταν ύποπτα και περίεργα και παρακολουθούσε το σπίτι.

Την έρευνα για την υπόθεση έχει αναλάβει το Τμήμα Ανθρωποκτονιών της Ελληνικής Αστυνομίας.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.