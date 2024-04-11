Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.
- 1755 ΤΖΕΙΜΣ ΠΑΡΚΙΝΣΟΝ
Γεννήθηκε ο Άγγλος γιατρός, Τζέιμς Πάρκινσον, ο οποίος έμεινε στην ιστορία από τη νευρολογική ασθένεια που φέρει το όνομά του («Νόσος του Πάρκινσον»), καθώς ήταν ο πρώτος επιστήμονας που περιέγραψε τα συμπτώματά της.
-
1770 ΤΖΟΡΤΖ ΚΑΝΙΝΓΚ
Γεννήθηκε ο Τζορτζ Κάνινγκ, πρωθυπουργός της Αγγλίας, υπέρμαχος της ανεξαρτησίας των Ελλήνων. Προς τιμήν του, η Πλατεία Κάνιγγος φέρει το όνομά του. Πέθανε στις 8 Αυγούστου του 1827.
-
1890 ΆΦΙΞΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΟ ΈΛΙΣ ΆΙΛΑΝΤ
Το νησί Έλις, ανοιχτά του Μανχάταν, γίνεται ο πρώτος σταθμός των Eλλήνων μεταναστών προτού πατήσουν τη «Γη της Επαγγελίας». Εκεί υποβάλλονται σε ιατρικές εξετάσεις και εγκρίνεται ή όχι η είσοδός τους στις ΗΠΑ.
-
1990 Ο Μ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΣΤΑ ΕΔΡΑΝΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
Ο Μίκης Θεοδωράκης αναλαμβάνει υπουργός άνευ χαρτοφυλακίου στην κυβέρνηση Μητσοτάκη.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.