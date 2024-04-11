Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

1755 ΤΖΕΙΜΣ ΠΑΡΚΙΝΣΟΝ

Γεννήθηκε ο Άγγλος γιατρός, Τζέιμς Πάρκινσον, ο οποίος έμεινε στην ιστορία από τη νευρολογική ασθένεια που φέρει το όνομά του («Νόσος του Πάρκινσον»), καθώς ήταν ο πρώτος επιστήμονας που περιέγραψε τα συμπτώματά της.

1770 ΤΖΟΡΤΖ ΚΑΝΙΝΓΚ

Γεννήθηκε ο Τζορτζ Κάνινγκ, πρωθυπουργός της Αγγλίας, υπέρμαχος της ανεξαρτησίας των Ελλήνων. Προς τιμήν του, η Πλατεία Κάνιγγος φέρει το όνομά του. Πέθανε στις 8 Αυγούστου του 1827.

1890 ΆΦΙΞΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΟ ΈΛΙΣ ΆΙΛΑΝΤ

Το νησί Έλις, ανοιχτά του Μανχάταν, γίνεται ο πρώτος σταθμός των Eλλήνων μεταναστών προτού πατήσουν τη «Γη της Επαγγελίας». Εκεί υποβάλλονται σε ιατρικές εξετάσεις και εγκρίνεται ή όχι η είσοδός τους στις ΗΠΑ.

1990 Ο Μ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΣΤΑ ΕΔΡΑΝΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

Ο Μίκης Θεοδωράκης αναλαμβάνει υπουργός άνευ χαρτοφυλακίου στην κυβέρνηση Μητσοτάκη.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.