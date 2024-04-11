Λογαριασμός
Σαν σήμερα: 11 Απριλίου 1890 - Το νησί Έλις των ΗΠΑ γίνεται ο πρώτος σταθμός των Ελλήνων μεταναστών - Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Το νησί Έλις υπήρξε ο κύριος σταθμός υποδοχής των μεταναστών που έφταναν στην Αμερική, αναζητώντας μια καλύτερη τύχη

Σαν σήμερα

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

  • 1755 ΤΖΕΙΜΣ ΠΑΡΚΙΝΣΟΝ

O Τζέιμς Πάρκινσον

Γεννήθηκε ο Άγγλος γιατρός, Τζέιμς Πάρκινσον, ο οποίος έμεινε στην ιστορία από τη νευρολογική ασθένεια που φέρει το όνομά του («Νόσος του Πάρκινσον»), καθώς ήταν ο πρώτος επιστήμονας που περιέγραψε τα συμπτώματά της.

  • 1770  ΤΖΟΡΤΖ ΚΑΝΙΝΓΚ

O Τζορτζ Κάνινγκ

Γεννήθηκε ο Τζορτζ Κάνινγκ, πρωθυπουργός της Αγγλίας, υπέρμαχος της ανεξαρτησίας των Ελλήνων. Προς τιμήν του, η Πλατεία Κάνιγγος φέρει το όνομά του. Πέθανε στις 8 Αυγούστου του 1827. 

  • 1890   ΆΦΙΞΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΟ ΈΛΙΣ ΆΙΛΑΝΤ

Το νησί Έλις

Το νησί Έλις, ανοιχτά του Μανχάταν, γίνεται ο πρώτος σταθμός των Eλλήνων μεταναστών προτού πατήσουν τη «Γη της Επαγγελίας». Εκεί υποβάλλονται σε ιατρικές εξετάσεις και εγκρίνεται ή όχι η είσοδός τους στις ΗΠΑ.

  • 1990  Ο Μ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΣΤΑ ΕΔΡΑΝΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

Ο Μίκης Θεοδωράκης

Ο Μίκης Θεοδωράκης αναλαμβάνει υπουργός άνευ χαρτοφυλακίου στην κυβέρνηση Μητσοτάκη.
 

Πηγή: skai.gr

TAGS: Σαν Σήμερα
