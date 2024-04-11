Λογαριασμός
Κίνηση: Κυκλοφοριακά προβλήματα και σήμερα στο λεκανοπέδιο της Αττικής - Ποιους δρόμους να αποφύγετε

Πού θα συναντήσετε αυτή την ώρα αυξημένη κίνηση

UPDATE: 10:18
Κηφισός

Δημήτρης Κολιομιχάλης

Αυξημένη είναι και σήμερα Πέμπτη η κίνηση σε αρκετά σημεία στο λεκανοπέδιο της Αττικής.

Συγκεκριμένα, αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων:

-στο ανοδικό ρεύμα της Λεωφόρου Κηφισού

- στο ρεύμα εξόδου της Εθνική Οδού αθηνών- Κορίνθου κατά μήκος του Ασπροπύργου λόγω έργων 

- στη Βασιλίσσης Σοφίας από το Χίλτον προς τη Βουλή 

-στην Αρδηττού και 

-στην παραλιακή προς τον Πειραιά ανά τμήματα

Πηγή: skai.gr

