Δημήτρης Κολιομιχάλης
Αυξημένη είναι και σήμερα Πέμπτη η κίνηση σε αρκετά σημεία στο λεκανοπέδιο της Αττικής.
Συγκεκριμένα, αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων:
-στο ανοδικό ρεύμα της Λεωφόρου Κηφισού
- στο ρεύμα εξόδου της Εθνική Οδού αθηνών- Κορίνθου κατά μήκος του Ασπροπύργου λόγω έργων
- στη Βασιλίσσης Σοφίας από το Χίλτον προς τη Βουλή
-στην Αρδηττού και
-στην παραλιακή προς τον Πειραιά ανά τμήματα
Πηγή: skai.gr
