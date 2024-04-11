Περίπου ένα κιλό κοκαΐνης και δύο κιλά κάνναβης εντόπισαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ηρακλείου, οι οποίοι παράλληλα προχώρησαν στη σύλληψη δύο ανδρών για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών.

Οι δύο συλλήψεις έγιναν, σύμφωνα με την αστυνομία, μετά από αξιοποίηση στοιχείων για τα δύο άτομα, που φέρονταν να κατέχουν και διακινούν ποσότητες ναρκωτικών ουσιών.

Στο πλαίσιο συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης εντοπίστηκε ο χώρος που χρησιμοποιούσαν για την απόκρυψη των ναρκωτικών, στον οποίο εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 966,5 γραμμάρια κοκαΐνης, δύο κιλά και 112 γραμμάρια κάνναβης, τρεις ζυγαριές ακριβείας, το χρηματικό ποσό των 20.120 ευρώ, τέσσερα κινητά τηλέφωνα και οι ιδιόχειρες σημειώσεις.

Η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ηρακλείου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

