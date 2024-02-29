«Στο πόρισμα της δική μας πρώτης τριμελούς επιτροπής εμπειρογνωμόνων για το δυστύχημα στα Τέμπη επισημαίνεται οτι διαπιστώθηκαν ελλείψεις και λάθη» τόνισε στον ΣΚΑΪ ο Ιωάννης Χαλκιάς επίτιμος πρόεδρος του νομικού συμβουλίου του κράτους και πρόεδρος της τότε επιτροπής εμπειρογνωμόνων .

Οπως ανέφερε, στο πόρισμα τονίζεται οτι υπήρχαν και σημεία που δεν μπόρεσαν να διερευνήσουν, όπως το θεμα της πυρκαγιάς για το οποίο χρειάζονται ειδικές γνώσεις.

Ο κ. Χαλκιάς μίλησε για ανθρώπινα λάθη, του σταθμάρχη μηχανοδηγών, αλλά και όσων τοποθέτησαν αυτούς τους ανθρώπους σε αυτές τις θέσεις με ανεπαρκή εκπαίδευση.

Εκτίμησε επίσης ότι το πόρισμα δεν διαβάστηκε προσεκτικά απο τους ενδιαφερόμενους στην εξεταστική ενώ πρόσθεσε ότι θα έπρεπε να εξεταστούν άτομα, που δεν εξετάστηκαν.

Έκανε λόγο επίσης για 5 συμβάσεις και όχι μόνο την 717 για τον εκσυγχρονισμό του συστήματος σηματοδότησης, που καρκινοβατούσαν και είχαν πολλές παρατάσεις, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως «αν είχαν ολοκληρωθεί οι συμβάσεις, το δυστύχημα δεν θα είχε συμβεί, όσα ανθρώπινα λάθη και να είχαν γίνει».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.