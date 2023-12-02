Στα χέρια της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος έπεσε ένας επιχειρηματίας από τη Νότια Ηλεία, μετά από επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Παρασκευής.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ilialive.gr ο συλληφθείς φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση πειρατείας συνδρομητικών καναλιών, με διαμοιρασμό σήματος γνωστών πλατφορμών από την Ελλάδα και άλλες χώρες.

H επιχείρηση της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος χθες ήταν ταυτόχρονη σε πολλές περιοχές της χώρας, στο πλαίσιο των καταγγελιών που έχουν κάνει οι μεγάλες πλατφόρμες συνδρομητικών καναλιών για απώλεια εσόδων μέσα από το διαμοιρασμό του προγράμματος τους με χαμηλότερο κόστος από διάφορα άτομα ανά την επικράτεια, ενώ οι περιπτώσεις αυτές αφορούν επίσης παραβιάσεις του νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλα ζητήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι αστυνομικοί της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, εντόπισαν στην κατοχή του επιχειρηματία εξοπλισμό που σχετίζεται με το διαμοιρασμό του συνδρομητικού τηλεοπτικού προγράμματος και άλλα στοιχεία που αφορούν το πελατολόγιό του και τα χρηματικά ποσά που φέρεται να ελάμβανε από τη δραστηριότητα αυτή.

Ο επιχειρηματίας μεταφέρθηκε στην Αθήνα για να περάσει από το Αυτόφωρο εκεί.

Από τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος δεν έχουν γίνει έως τώρα επίσημες ανακοινώσεις.

