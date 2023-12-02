«Δεν απειλούμε κανέναν, όμως δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσουμε να χαθεί ούτε ένας κόκκος άμμου» διαμήνυσε ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, στην εκδήλωση τιμής προς το πρόσωπο του από το ΑΠΘ που πραγματοποιήθηκε στη Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Θεσσαλονίκης.

«Σεβόμαστε τους πάντες αλλά δεν φοβόμαστε κανέναν και απαιτούμε σεβασμό από όλους ανεξαιρέτως», υπογράμμισε ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, ο οποίος τιμήθηκε με πρωτοβουλία της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ «για το έργο του στην αμυντική θωράκιση της χώρας και για την εμπιστοσύνη του στη συμβολή του Ιδρύματος στην εκπαίδευση και την έρευνα των Ενόπλων Δυνάμεων».

«Ουαί και αλίμονο σε εκείνον που θα μας υποτιμήσει. Δεν απειλούμε κανέναν, όμως δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσουμε να χαθεί ούτε ένας κόκκος άμμου, ούτε μια σπιθαμή ελληνικής γης, ούτε ένα χιλιοστό ελληνικού εδάφους. Δεν είμαστε πολεμοχαρείς. Είμαστε απόλυτα αποφασισμένοι κι σίγουροι για τους εαυτούς μας. Αποφασισμένοι για τους εαυτούς μας και σίγουροι για τα ελληνικά όπλα», τόνισε με έμφαση.

Ο κ. Φλώρος επισήμανε ότι τα τελευταία τέσσερα χρόνια επί της αρχηγίας του οι ένοπλες δυνάμεις κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν πρωτοφανείς κρίσης και καταστάσεις, αναθεωρητικές συμπεριφορές, αυξημένες κρίσεις και απειλές

Ακόμη, δήλωσε συγκινημένος για την απόδοση τιμής, από ένα εκ των κορυφαίων ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, για το οποίο είπε ότι διαδραματίζει πρωτεύοντα ρόλο πανελλαδικά και ευρύτερα.

Αναφέρθηκε στην πολύπλευρη σημασία της Θεσσαλονίκης για την Ελλάδα και το έθνος και την χαρακτήρισε «πόλη ορόσημο για τα Βαλκάνια και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη».

Στον χαιρετισμό του ο μεταβατικός πρύτανης του ΑΠΘ, Απόστολος Αποστολίδης σημείωσε ότι η συνεργασία του Ιδρύματος με τις ένοπλες δυνάμεις έρχεται την πιο κατάλληλη στιγμή. «Η έρευνα, η επιστήμη ενώνει τους λαούς. Η έρευνα θα συμβάλει στην ανάπτυξη την ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας», συμπλήρωσε.

Στην εκδήλωση μίλησαν ο τέως πρύτανης του ΑΠΘ, Δημήτρης Κωβαίος, ο κοσμήτορας της Νομικής Σχολής, Παναγιώτης Γκλαβίνης και ο καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΑΠΘ Γιώργος Καραγιαννίδης

Στην εκδήλωση έδωσαν το «παρών» η ηγεσία των Ενόπλων δυνάμεων, βουλευτές, μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας, δήμαρχοι και πλήθος κόσμου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.