Δένδιας για εθελοντική στράτευση γυναικών: Το επόμενο διάστημα η ρύθμιση

Στο ζήτημα της εθελοντικής θητείας των γυναικών που εξετάζει το υπουργείο Εθνικής Άμυνας αναφέρθηκε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, κατά τον χαιρετισμό του στην εκδήλωση που διοργάνωσε το ΓΕΕΘΑ για την παγκόσμια ημέρα της γυναίκας.

«Κατ’ αρχήν, έχω πει επανειλημμένως ότι η Κυβέρνηση και εγώ προσωπικά, ότι η μεγάλη, η συντριπτική πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας πιστεύει στον στρατό των πολιτών. Πιστεύει πάρα πολύ στον ένοπλο πολίτη» ανέφερε ο κ. Δένδιας.



«Βεβαίως ο κορμός κύριοι Αρχηγοί είναι πάντα ο επαγγελματικός κορμός των άξιων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων».

Ακολούθως ο υπουργός Άμυνας τόνισε ότι «αλλά και στο γεωπολιτικό πλαίσιο στο οποίο κινούμαστε, και στο αριθμητικό πλαίσιο, έχουμε να αντιμετωπίσουμε μία απειλή από χώρα πολύ υπέρτερη αριθμητικά από εμάς, η οποία θα προσεγγίσει μέχρι τα μέσα του αιώνα ή και θα υπερβεί τα 100 εκατομμύρια, εμείς θα είμαστε στα 11- 12 εκατομμύρια».

«Η απλή λοιπόν αριθμητική μας επιβάλει τον Στρατό των πολιτών. Όπως επίσης και η ιδεολογική αντίληψη ότι ο ένοπλος πολίτης που υπερασπίζεται την πατρίδα, τα ιδανικά, το σπίτι του, είναι πάντοτε αυτό το οποίο διέκρινε τον Ελληνισμό από την εποχή της ίδρυσης του κράτους – πόλης», τόνισε ο ίδιος.

«Η έκθεση μάλιστα αυτή τη στιγμή για το μνημείο της Χαιρώνειας και την σχετική μάχη, υπενθυμίζει ότι αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο».

«Όταν λοιπόν μιλάμε για τον Στρατό των πολιτών, καταλαβαίνετε ότι είναι τελείως ανακόλουθο να εξαιρέσεις τον μισό πληθυσμό από αυτή τη σκέψη» συνέχισε ο κ. Δένδιας.

«Ήταν σαν ο ελληνισμός αντί για 11 εκατομμύρια, να γίνει ξαφνικά 5,5 εκατομμύρια ή αν θέλετε ανάποδα. Με την προσφυγή και στον γυναικείο μας πληθυσμό δεν είμαστε 11,5 εκατομμύρια, γινόμαστε 22 εκατομμύρια. Θα παρατηρήσατε ότι ο δείκτης συμμετοχής των γυναικών στον στρατό (της γειτονικής μας χώρας) είναι κάπου στο 0,3% έναντι του πολύ καλού δικού μας» πρόσθεσε.

«Το σχετικό νομοθέτημα υπάρχει. Υπήρχε στον πίνακα (της οθόνης). Είναι ένα νομοθέτημα του ’77 που δείχνει πόσο μακριά έβλεπε τότε ο Ευάγγελος Αβέρωφ και η τότε Κυβέρνηση» είπε ο κ. Δένδιας.

«Το ερώτημα λοιπόν είναι πώς υλοποιούμε αυτήν την πρόβλεψη για την εθελοντική - επαναλαμβάνω το εθελοντική για να μην υπάρξει καμία παρεξήγηση σε αυτό - στράτευση των γυναικών».

«Και τις επόμενες εβδομάδες θα σας παρουσιάσουμε μαζί με την ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων μια αρχική σκέψη. Για το πώς μπορούμε κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο να εκμεταλλευτούμε το ανθρώπινο κεφάλαιο της πατρίδας μας, όχι μόνο στο επίπεδο των στελεχών μας, αλλά και στο επίπεδο της εθελοντικής στράτευσης. Ξεκινώντας από δόκιμες αξιωματικούς με συγκεκριμένες ειδικότητες, οι οποίες θα υπηρετούν για ένα χρονικό διάστημα και σιγά – σιγά προχωρώντας σε ευρύτερα τμήματα του γυναικείου πληθυσμού, που θα ήθελαν να φορέσουν αυτήν την έντιμη, αλλά και πολύ όμορφη στολή που φοράτε. Και να έχουν κατά την άποψή μου, την εκπληκτική εμπειρία να υπηρετήσει κανείς τις Ένοπλες Δυνάμεις της πατρίδας μας» ανέφερε ο υπουργός Άμυνας.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.