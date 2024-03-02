Ηλεία: Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση για τη σορό που ανασύρθηκε από το φράγμα Φλόκα του Αλφειού

Με τον χρόνο θανάτου της σορού που εντοπίστηκε το πρωί της περασμένης Πέμπτης κοντά στο φράγμα Φλόκα του Αλφειού να τοποθετείται το ίδιο διάστημα με την εξαφάνιση του άτυχου ταξιτζή από το Πλουτοχώρι Ηλείας, συγγενείς και φίλοι του αγωνιούν αναμένοντας τα οριστικά αποτελέσματα DNA που ελήφθησαν από τη σορό και τα οποία θα ταυτοποιήσουν αν πρόκειται για τον επί 45 ημέρες αγνοούμενο Νίκο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patrisnews, από τη νεκροψία – νεκροτομή που πραγματοποιήθηκε από τον ιατροδικαστή Πατρών Ανδρέα Γκότση, προέκυψε πως τα χαρακτηριστικά της σορού ήταν μη αναγνωρίσιμα. Ως αιτία θανάτου ορίστηκε ο πνιγμός σε γλυκό νερό, με τους πνεύμονες του άτυχου άνδρα να είναι γεμάτοι από νερό και λάσπη.

Σε ότι αφορά το διάστημα που είναι νεκρός, από την νεκροψία προκύπτει πως ο θάνατός του έχει επέλθει 6 με 7 εβδομάδες περίπου, διάστημα το οποίο ταυτίζεται με αυτό των 45 ημερών.

Αξίζει να σημειωθεί πως το σώμα του άτυχου άνδρα δεν έφερε κακώσεις, ενώ ιδιαίτερο στοιχείο είναι πως το σώμα του ήταν καλυμμένο από περίπου 7 χιλιοστά λάσπης που είχαν δημιουργήσει ένα παχύ στρώμα, το οποίο μαζί με το υγρό περιβάλλον στο οποίο βρισκόταν και τη μη επαφή της σορού με το οξυγόνο, καθυστέρησαν σε σημαντικό βαθμό τη σήψη της σε σχέση με αυτή που θα είχε αν βρισκόταν στη στεριά.

Ακόμα, ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως η ταυτοποίηση της σορού θα γίνει με λήψη γενετικού υλικού το οποίο δείχνει να μην έχει υποστεί αλλοίωση και έχει διατηρηθεί σε καλά επίπεδα.

Συγκεκριμένα αναμένεται να ληφθεί δείγμα από τα κόκκαλα, το οποίο και θα συγκριθεί με δείγμα που θα ληφθεί από συγγενείς του, πιθανότατα τους γονείς του. «Δεν αναμένουμε εκπλήξεις, αλλά οφείλουμε να περιμένουμε τα επίσημα στοιχεία.

Μπορεί να έχουμε σχετικά γρήγορα τα αποτελέσματα στα χέρια μας. Αυτό βέβαια σχετίζεται και με το φόρτο εργασίας που έχουν τα εργαστήρια στην Αθήνα και με το αν υπάρχουν και άλλες υποθέσεις πιο επείγουσες», δήλωσε συγκεκριμένα ο κ. Γκότσης

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.