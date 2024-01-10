Κρούσμα μικροβιακής μηνιγγίτιδας είχαμε χθες Τρίτη σε μαθητή του δημοτικού σχολείου Νέας Φιγαλείας, με αποτέλεσμα ο δήμος Ζαχάρως να αποφασίσει ότι σήμερα Τετάρτη 10 Ιανουαρίου το νηπιαγωγείο και το δημοτικό σχολείο Νέας Φιγαλείας θα παραμείνουν κλειστά, προληπτικά, για απολύμανση.

Το παιδί που είναι 9 ετών, παρουσίασε χθες υψηλό πυρετό με αποτέλεσμα να μεταφερθεί από τους γονείς του στο Νοσοκομείο Κυπαρισσίας και από εκεί μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία στην Αθήνα, για περεταίρω εξετάσεις, θεραπεία και νοσηλεία.

Η κατάσταση της υγείας του παιδιού που παρουσίασε το κρούσμα μικροβιακής μηνιγγίτιδας, σύμφωνα με τo patrisnews.gr που υπάρχουν, δεν εμπνέει ιδιαίτερη ανησυχία, παρ’ όλα αυτά ο δήμος Ζαχάρως άμεσα προχώρησε στη λήψη των απαραίτητων μέτρων, προκειμένου να μην έχουμε μεγαλύτερα προβλήματα στην κοινότητα.

Για την λήψη των απαραίτητων μέτρων υπήρξε χθες σύσκεψη του δημάρχου Ζαχάρως Κωνσταντίνου Μητρόπουλου με τον διευθυντή του Κέντρο Υγείας Ζαχάρως Προκόπη Παπαζαφείρη, όπου και αποφασίστηκε να κλείσουν προληπτικά τα δύο σχολεία και να γίνει η απαραίτητη απολύμανση.

