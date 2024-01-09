Στο Παίδων «Αγία Σοφία» 9χρονος με μηνιγγίτιδα

Στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» μεταφέρθηκε από τη Νέα Φιγαλεία Ζαχάρως ένα αγόρι 9 ετών με μηνιγγίτιδα.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, αρχικά οι γονείς μετέφεραν το παιδί στο Νοσοκομείο Κυπαρισσίας, όπου διαγνώστηκε με μηνιγγίτιδα. Αμέσως οι γιατροί έκριναν ότι πρέπει να μεταφερθεί στην Αθήνα, στο νοσοκομείο Παίδων.

Στον Δήμο Ζαχάρως έγινε σύσκεψη μεταξύ του Δημάρχου και του διευθυντή του Κ.Υ Ζαχάρως, αντιδημάρχων και άλλων φορέων και αποφασίστηκε να μην λειτουργήσει το Δημοτικό Σχολείο και το Νηπιαγωγείο της Νέας Φιγαλείας αύριο, ώστε να γίνει απολύμανση.

