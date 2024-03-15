Μια απίστευτη υπόθεση εκτυλίχθηκε στην Ηγουμενίτσα με τη σύλληψη αστυνομικού της δίωξης ναρκωτικών ο οποίος μετέφερε στο υπηρεσιακό όχημα 102 κιλά ινδικής κάνναβης.

Συνάδελφοί του αστυνομικοί, οι οποίοι είχαν πληροφορίες για το «φορτίο» που μετέφερε το περιπολικό, του έκαναν σήμα να σταματήσει κάτι που ωστόσο δεν έγινε και ακολούθησε καταδίωξη.

Το περιπολικό ακινητοποιήθηκε όταν ο οδηγός του έχασε τον έλεγχο και χτύπησε πάνω σε τρία σταθμευμένα αυτοκίνητα στα οποία προκλήθηκαν υλικές ζημιές.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο του ΣΚΑΪ Θεοδόση Πάνου, ο οδηγός του οχήματος ήταν ένας 41χρονος Αρχιφύλακας ο οποίος υπηρετεί στο Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Ηγουμενίτσας και συνεπιβάτης του ένας συνομήλικός του Αλβανός. Έπειτα από τον σχετικό έλεγχο μέσα στο υπηρεσιακό όχημα βρέθηκαν 19 δέματα με ακατέργαστη κάνναβη συνολικού βάρους 102 κιλών και 670 γραμμαρίων.

Ο 41χρονος την ώρα της σύλληψης ήταν μάλιστα εν υπηρεσία περιπολίας μαζί με έναν 50χρονο αρχιφύλακα, ο οποίος υπηρετεί επίσης στην Δίωξη και συνελήφθη και αυτός.

Την ώρα της επιχείρησης ο 50χρονος -που κανονικά ήταν σε υπηρεσία- βρισκόταν σε καφετέρια στην περιοχή της Σαγιάδας Θεσπρωτίας, έχοντας μάλιστα αφήσει και το υπηρεσιακό του πιστόλι μέσα στο αυτοκίνητο που ο συνάδελφός του διακινούσε ναρκωτικά.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας:

«Δυο αστυνομικοί και ένας ιδιώτης συνελήφθησαν μετά από επιχείρηση της Δίωξης Ναρκωτικών Ηγουμενίτσας

Σε υπηρεσιακό όχημα που οδηγούσε ο ένας αστυνομικός με συνεπιβάτη τον ιδιώτη, βρέθηκαν πάνω από -102- κιλά κάνναβης

Συνελήφθησαν πρώτες πρωινές ώρες σήμερα (15-03-2024) από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ηγουμενίτσας, δύο αστυνομικοί και ένας ιδιώτης αλλοδαπός, κατηγορούμενοι για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο επιχείρησης της ανωτέρω υπηρεσίας, εντοπίστηκε ο ένας αστυνομικός να οδηγάει υπηρεσιακό συμβατικό όχημα με συνεπιβάτη τον ιδιώτη και πραγματοποιήθηκε σήμα στάσης για να διενεργηθεί έλεγχος.

Ο οδηγός ωστόσο συνέχισε την πορεία του μέσα στην πόλη της Ηγουμενίτσας, μη υπακούοντας στα φωτεινά και ηχητικά σήματα των αστυνομικών και μετά από λίγο ακινητοποιήθηκε λόγω τροχαίου ατυχήματος.

Στον έλεγχο που ακολούθησε εντός του οχήματος βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -19- δέματα με ακατέργαστη κάνναβη βάρους -102- κιλών και -670- γραμμαρίων.

Μάλιστα, ο οδηγός αστυνομικός βρισκόταν σε βραδινή διατεταγμένη υπηρεσία περιπολίας, ενώ διαπιστώθηκε ότι ο συνοδός του, ο οποίος επίσης συνελήφθη κατόπιν ενημέρωσης του αρμόδιου Εισαγγελέα, βρισκόταν σε διαφορετικό σημείο στη Θεσπρωτία, έχοντας αφήσει το υπηρεσιακό του πιστόλι στο όχημα.

Από το τροχαίο ατύχημα προκλήθηκαν υλικές ζημιές σε -3- σταθμευμένα οχήματα και στο υπηρεσιακό όχημα.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή».

Πηγή: skai.gr

