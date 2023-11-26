Η τεχνητή νοημοσύνη στην υπηρεσία της έγκαιρης διάγνωσης των προκαρκινικών βλαβών του γαστρεντερικού σωλήνα

Η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στην ενδοσκόπηση μπορεί να συμβάλλει στην διάγνωση χωρίς βιοψία των προκαρκινικών βλαβών του γαστρεντερικού σωλήνα ώστε να εφαρμόζεται η σωστή θεραπεία και να αποφεύγονται άσκοπες επεμβάσεις.

Τα παραπάνω ανέφερε ο γαστρεντερολόγος, καθηγητής της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Κωνσταντίνος Τριανταφύλλου, στο πλαίσιο του 43ου πανελλήνιου συνεδρίου Γαστρεντερολογίας, οι εργασίες του οποίου ολοκληρώνονται σήμερα στην Θεσσαλονίκη.

«Το κύριο όφελος που αναμένεται από την εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης στην καθημερινή κλινική πρακτική είναι η τυποποίηση της ανίχνευσης και της οπτικής διάγνωσης, δηλαδή χωρίς βιοψία, των προκαρκινικών βλαβών κατά την ενδοσκόπηση, ώστε να εφαρμόζεται η σωστή θεραπεία και να αποφεύγονται οι άσκοπες επεμβάσεις. Όσον αφορά τον εντοπισμό των προκαρκινικών καταστάσεων, πρωταρχικός στόχος της τεχνητής νοημοσύνης είναι να ανεβάσει το επίπεδο της απόδοσης των λιγότερο έμπειρων ενδοσκόπων», εξήγησε ο κ. Τριανταφύλλου και πρόσθεσε ότι «προς το παρόν δεν πρέπει να υπάρχουν υπερβολικά υψηλές προσδοκίες από την οπτική διάγνωση χωρίς βιοψία για λήψη αποφάσεων παραπομπής ασθενών σε ενδοσκοπική ή χειρουργική επέμβαση με στόχο την αποφυγή κατάχρησης της χειρουργικής».

Σύμφωνα με τον κ. Τριανταφύλλου, στην ιατρική καμιά εξέταση δεν έχει διαγνωστική ακρίβεια 100%. Ειδικότερα σε διαγνωστικές εξετάσεις όπου ο ανθρώπινος παράγοντας είναι καθοριστικός για το αποτέλεσμα, η τεχνητή νοημοσύνη εφαρμόζεται με σκοπό τη μείωση των ανθρώπινων λαθών.

«Παρά τις τεχνολογικές εξελίξεις και την πολύ καλή ποιότητα της εκπαίδευσης των γαστρεντερολόγων, η ενδοσκόπηση του πεπτικού σωλήνα (οισοφάγος, στομάχι, λεπτό και παχύ έντερο) δεν είναι αλάνθαστη. Έχει παρατηρηθεί, για παράδειγμα, ότι ακόμα και ο καλύτερος ενδοσκόπος με άριστο εξοπλισμό ενδέχεται να μην καταφέρει να εντοπίσει έως και το 25% των πολυπόδων στο παχύ έντερο. Βεβαίως στην πλειοψηφία τους, αυτοί οι πολύποδες είναι αθώοι, αλλά κάποιοι θα μπορούσαν να εξελιχθούν σε καρκίνο. Ακόμα πιο ανησυχητικό -αλλά σπανιότερο- είναι να μη διαγνωστεί ακόμα και καρκίνος κατά την κολονοσκόπηση. Ανάλογα ανησυχητικά ευρήματα έχουν αναφερθεί και για βλάβες του στομάχου και του δωδεκαδακτύλου», τόνισε ο κ. Τριανταφύλλου.

Όπως είπε, η τεχνητή νοημοσύνη βοηθάει τον ενδοσκόπο, σε πραγματικό χρόνο κατά τη διάρκεια της ενδοσκόπησης και με τη βοήθεια κατάλληλου λογισμικού, στην ανίχνευση και τον χαρακτηρισμό των βλαβών του γαστρεντερικού σωλήνα με ή χωρίς προοπτική να εξελιχθούν σε καρκίνο.

«Είναι σημαντικό να διευκρινίσουμε ότι η θέση της τεχνητής νοημοσύνης δεν είναι να αντικαταστήσει την ανθρώπινη, αλλά να την υποβοηθήσει. Πρόσφατες μελέτες έδειξαν ότι όταν δεν λαμβάνονται υπόψη οι δεξιότητες του ενδοσκόπου και τα χαρακτηριστικά της μηχανής, τα αποτελέσματα της εφαρμογής της τεχνητής νοημοσύνης είναι απογοητευτικά», κατέληξε ο κ. Τριανταφύλλου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

