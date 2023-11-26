Σε πισίνα μετατράπηκε, σύμφωνα με την ιστοσελίδα mykonoslive.tv η περιοχή της Μικρής Βενετίας, στη Μύκονο, εξαιτίας των ισχυρών ανέμων και των καταιγίδων που έπληξαν το νησί.

Όπως μπορείτε να δείτε και από το βίντεο που δημοσιεύτηκε, το κύμα έφτανε στα πρώτα σπίτια και καταστήματα της περιοχής, ενώ τα γραφικά σοκάκια στα Ματογιάννια πλημμύρισαν.

