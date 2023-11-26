Η Καθημερινή: Όλο το σχέδιο για δίκες-εξπρές

Αυστηρότερες ποινές για σχεδόν όλα τα κακουργήματα και φυλάκιση στους καταδικασθέντες για εμπρησμό, ακόμη και από αμέλεια, προβλέπει το νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης, που είναι έτοιμο να δοθεί προς διαβούλευση.

Όπως αποκαλύπτει H Καθημερινή της Κυριακής, εκτός από την εκτέλεση της ποινής για εμπρησμούς από δόλο, οι δράστες θα καταβάλλουν και πρόστιμο 180.000 ευρώ, ενώ οι δίκες θα γίνονται κατά προτεραιότητα.

Γρήγορες δίκες και εκτέλεση της ποινής φυλάκισης θα ισχύουν και για θανατηφόρα τροχαία που προκλήθηκαν από σοβαρή παράβαση.

Για όλα τα κακουργήματα, ο καταδικασθείς θα παραμένει στη φυλακή δύο με τρία χρόνια παραπάνω.

Στα πλημμελήματα, όσοι καταδικάζονται σε ποινή άνω των τριών ετών, θα πηγαίνουν κατευθείαν φυλακή, με το δικαστήριο να δίνει αναστολή μόνον αν δεν υπάρχει υποτροπή.

Σε άλλες ρυθμίσεις, με καταργήσεις ή αλλαγές στην σύνθεση δικαστηρίων, επιδιώκεται η αντιμετώπιση των καθυστερήσεων στην απονομή της Δικαιοσύνης.

