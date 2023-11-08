Η Σύγκλητος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου τιμά την 50η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου με υπερηφάνεια και επίγνωση του διαχρονικού της μηνύματος και καλεί την πανεπιστημιακή κοινότητα, τη νεολαία και όλους τους πολίτες να συμμετέχουν στις επετειακές εκδηλώσεις.

Η απόδοση τιμής στην εξέγερση δεν περιορίζεται στον τριήμερο εορτασμό αλλά θα έχει διάρκεια «επετειακού έτους» με δράσεις που προγραμματίζονται και θα υλοποιηθούν και σε συνεργασία με φορείς που ενώνουν δυνάμεις και πρωτοβουλίες για τον ίδιο σκοπό.

Τον Νοέμβριο του 1973, στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο εκφράστηκε, με γενναιότητα απέναντι στο δικτατορικό καθεστώς, η ανάγκη των νέων για παιδεία, δημοκρατία και ελευθερία.

Το Πολυτεχνείο έκτοτε συνδέθηκε με τις κοινωνικές διεκδικήσεις για τα ίδια ιδανικά και παραμένει σύμβολο αγώνα και δικαίωσης. Η δικαίωση εκείνου του αγώνα έχει αντίκρισμα στην πρόοδο του Ελληνικού Πανεπιστημίου και την ευημερία της χώρας.

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο συμβάλλει στην ανάπτυξη της χώρας, διακρίνεται για την κοινωνική του προσφορά, και επιτυγχάνει επιδόσεις διεθνούς εμβέλειας στην επιστημονική έρευνα. Το ανθρώπινο δυναμικό του, με αιχμή τους φοιτητές μηχανικούς και τους νέους ερευνητές, είναι στην πρώτη γραμμή της προσπάθειας για αντιμετώπιση των σοβαρών προκλήσεων και αξιοποίηση μεγάλων ευκαιριών της εποχής μας: περιβαλλοντική/κλιματική/ενεργειακή κρίση, ραγδαία ανάπτυξη/διείσδυση της τεχνητής νοημοσύνης καθώς και συγκράτηση των νέων επιστημόνων στη χώρα.

To Πολυτεχνείο σήμερα οφείλει να παραμείνει χώρος ελεύθερης διακίνησης των ιδεών, σεβασμού της διαφορετικής άποψης, αντίστασης σε κάθε έλλειψη δημοκρατίας, να είναι συμπεριληπτικό και ευρέως πολυθεματικό. Αυτά προτάσσει το διαχρονικό μήνυμα της εξέγερσης του Πολυτεχνείου και τα σύγχρονα κοινωνικά αιτήματα, αυτό πρέπει να αναδεικνύει ο τρόπος εορτασμού της, και αυτή είναι σήμερα η συλλογική και ατομική ευθύνη των μελών της Πολυτεχνειακής κοινότητας.

