Την επιβολή προστίμου 10.000 ευρώ και την προσωρινή ανάκληση για τρεις μήνες, από 1-2-2024 μέχρι 30-4-2024, στον Μηχανολόγο Μηχανικό αποφάσισε η Περιφερειακή Ενότητα Σερρών, για το δυστύχημα που σημειώθηκε στο 9ο Δημοτικό Σχολείο Σερρών τον Δεκέμβριο του 2022 και που είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας μαθητής.

Σύμφωνα με το infonews24.gr το πρόστιμο επιβλήθηκε, για παροχή υπηρεσιών κακής ποιότητας, εξαιτίας των οποίων προκλήθηκε δυστύχημα, με την απόφαση να επισημαίνει πως ο μηχανολόγος μηχανικός ως πρόσωπο που είχε το δικαίωμα σε εγκαταστάσεις καύσης-λέβητες, είχε την υποχρέωση, μετά τις εργασίες τροποποίησης που πραγματοποίησε στο λεβητοστάσιο του σχολείου, να θέσει σε λειτουργία ή επαναλειτουργία τον λέβητα, μόνον όταν είχε προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και είχε διαπιστώσει ότι συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις, ασφαλούς λειτουργίας αυτού ή να προβεί στην πλήρη Ηλεκτρική και Μηχανολογική απομόνωσή του, ώστε να μην μπορούσε να τεθεί σε λειτουργία πριν την ολοκλήρωση των εργασιών.

Στην ίδια απόφαση αναφέρεται πως ο μηχανολόγος μηχανικός δεν προέβη στις παραπάνω ενέργειες και δεν εξασφάλισε την ασφαλή λειτουργία του λέβητα πετρελαίου που βρισκόταν στο λεβητοστάσιο, στο πίσω μέρος του αύλειου στεγασμένου χώρου στο 9ο Δημοτικό Σχολείο Σερρών, όταν αυτός τέθηκε σε λειτουργία προκλήθηκε η έκρηξη του, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό ενός ανήλικου μαθητή και τον τραυματισμό δύο άλλων μαθητών που προαυλίζονταν πλησίον αυτού.

Σημαντικά ήταν τα ευρήματα της αυτοψίας που διενέργησε τον Μάρτιο η αρμόδια υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, παρουσία του διευθυντή του σχολείου. Κατά την αυτοψία, στον χώρο του λεβητοστάσιου- όπως αναφέρεται στην απόφαση- διαπιστώθηκαν, μεταξύ άλλων, τα εξής:

Ο λέβητας βρέθηκε παραμορφωμένος εσωτερικά, λόγω της έκρηξης, και είχε μετακινηθεί από την θέση του. Η πόρτα του λέβητα, στην οποία πάνω κουμπώνει ο καυστήρας, είχε αποκολληθεί και βρισκόταν παραμορφωμένη στο χώρο του λεβητοστάσιου. Αριστερά στην είσοδο του λεβητοστάσιου βρέθηκε με κατεβασμένες όλες τις ασφάλειες ο ηλεκτρικός πίνακας ελέγχου του καυστήρα και του κυκλοφορητή της προϋφιστάμενης εγκατάστασης του λέβητα. Στο σώμα του λέβητα δεν υπήρχαν διατάξεις ασφαλείας (θερμοστάτες - βαλβίδα εκτόνωσης) που να εξασφαλίζουν την ασφαλή λειτουργία του, όταν η προσφάτως τοποθετημένη βάνα εξόδου θα ήταν κλειστή.

Επίσης, κατά την αυτοψία- σύμφωνα με την απόφαση- δεν βρέθηκαν τοποθετημένες:

Οι ηλεκτροβάνες BV1, BV2, BV3 και ΒV4, όπως προβλέπονται στη μελέτη 59/2018 του έργου. Δεν βρέθηκαν τοποθετημένες οι διατάξεις αυτοματισμού λειτουργίας των διόδων βανών BV1 … BV4, ούτε ο πίνακας αυτοματισμού και ασφαλούς εναλλαγής λειτουργίας των δύο συστημάτων θέρμανσης. Δεν βρέθηκαν διατάξεις αυτοματισμού ή όργανα ελέγχου που θα μπορούσαν με την τοποθέτηση των χειροκίνητων βανών σε κλειστή θέση, παράλληλα να αποκλείουν την λειτουργία του καυστήρα με τη διακοπή παροχής ηλεκτρικής ενέργειας ή την διακοπή παροχής καυσίμου.

