Πρόστιμα συνολικού ύψους 188.250 ευρώ επιβλήθηκαν από το Υπουργείο Ανάπτυξης σε επιχείρηση της Π.Ε. Ρόδου έπειτα από ελέγχους της Διϋπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου της Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.) την περίοδο από 1/11/2023 έως 3/11/2023, σε συνέχεια των αντίστοιχων ερευνών που πραγματοποίησε το προηγούμενο διάστημα η υπηρεσία αξιοποιώντας σχετικές πληροφορίες.

Εντοπίστηκαν, κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν 23.744 τεμάχια απομιμητικών προϊόντων, συνολικού βάρους πέντε τόνων.

Επίσης, σχηματίστηκαν δικογραφίες για κατά περίπτωση αδικήματα: της πλαστογραφίας, της απάτης, της αποδοχής και διάθεσης προϊόντων εγκλήματος, παραβίασης της νομοθεσίας περί πνευματικών δικαιωμάτων και της βίας κατά υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών.

Οι έλεγχοι συνεχίζονται σε όλη την επικράτεια.

Πηγή: skai.gr

