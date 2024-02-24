Εκδηλώσεις καταδίκης της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία με αφορμή την συμπλήρωση δύο χρόνων από την έναρξη του πολέμου πραγματοποιούν σήμερα Σάββατο Ρώσοι και Ουκρανοί πολίτες που διαμένουν στην Κύπρο.

Οι εκδηλώσεις διαμαρτυρίας, οι οποίες οργανώθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έχουν ως σύνθημα την φράση «δύο χρόνια τρόμου», πραγματοποιούνται ταυτόχρονα σε όλες τις πόλεις της Κύπρου το απόγευμα, σε σημεία όπως η ρωσική πρεσβεία στην Λευκωσία και το ρωσικό προξενείο στην Λεμεσό.

Πέραν του αιτήματος για τερματισμό του πολέμου, οι συμμετέχοντες θα καταγγείλουν την ρωσική κυβέρνηση και για τον θάνατο του Αλεξέι Ναβάλνι. Άλλωστε τις τελευταίες ημέρες στην Κύπρο λαμβάνουν χώρα σχεδόν καθημερινά συμβολικές ενέργειες καταγγελίας της ρωσικής κυβέρνησης για τον θάνατο του ακτιβιστή της ρωσικής αντιπολίτευσης.

Κυπριακή κυβέρνηση: Δεν έχουμε στοιχεία για τον Ναβάλνι

Χαρακτηριστικά στην Λεμεσό, σημείο κεντρικής πλατείας της πόλης, μετατράπηκε σε μνημείο για τον Αλεξέι Ναβάλνι, καθώς μέλη της ρωσικής κοινότητας της Κύπρου ανάβουν καθημερινά κεριά και αφήνουν λουλούδια, τιμώντας την μνήμη του.

Κάτι ανάλογο γίνεται και στην Λευκωσία όπου φωτογραφία του Αλεξέι Ναβάλνι τοποθετήθηκε μπροστά από το άγαλμα του Γιούρι Γκαγκάριν στον Δημοτικό Κήπο της πρωτεύουσας.

Εξάλλου, η υπόθεση Ναβάλνι συνδέθηκε με την Κύπρο μόλις προχθές εξ αφορμής της έκδοσης εντάλματος σύλληψης από τις ρωσικές αρχές εναντίον του αδελφού του Ρώσου αντιφρονούντα, Όλεγκ Ναβάλνι. Συγκεκριμένα ρωσικά δημοσιεύματα αναφέρονταν στην πιθανότητα η Κύπρος να είναι μία από τις χώρες όπου κατέφυγε ο Όλεγκ Ναβάλνι εγκαταλείποντας τη Ρωσία.

Αν και τα ρωσικά δημοσιεύματα δεν διαψεύσθηκαν, κυβερνητικές πηγές διαμηνύουν πως η κυπριακή κυβέρνηση δεν διαθέτει ούτε ενημέρωση ούτε στοιχεία που να επιβεβαιώνουν ένα τέτοιο σενάριο.

Πηγή: DW - Λουκιανός Λυρίτσας, Λευκωσία

