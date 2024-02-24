Θεσσαλονίκη: Πέταξαν κόκκινες μπογιές στον ΟΣΕ για τον έναν χρόνο από την δυστύχημα στα Τέμπη

Αντιεξουσιαστές πέταξαν κόκκινες μπογιές και τρικάκια, στον Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό Θεσσαλονίκης, με αφορμή τον έναν χρόνο από την τραγωδία στα Τέμπη.

Το περιστατικό συνέβη σήμερα Σάββατο το μεσημέρι.

“Δεκάδες άτομα από τον “Συντονισμό Ενάντια στο Κρατικο-Καπιταλιστικό Έγκλημα στα Τέμπη” πραγματοποίησαν παρέμβαση στον Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό στη Θεσσαλονίκη με αφορμή την συμπλήρωση ενός χρόνου από το κρατικό έγκλημα στα Τέμπη στις 28 Φεβρουαρίου 2023" αναφέρει μεταξύ άλλων το κείμενο της παρέμβασης.

Πηγή: skai.gr

