Συγγενείς και φίλοι με δάκρυα στα μάτια και χωρίς λόγια στα χείλη τους, αποχαιρετούν το μόλις 20 χρόνων παιδί που άφησε την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο αργά το βράδυ της περασμένης Πέμπτης.

Ένα σιωπηλό “γιατί” που κανένα δάκρυ και καμία λογική δεν μπορούσε να απαντήσει, περιπλανιόταν στον Ιερό Ναό της Παναγίας Αλεξιωτίσσης Πατρών.

Συγγενείς και φίλοι είπαν το τελευταίο “αντίο” στον 20χρονο Γιάννη-Εμμανουήλ Στεργίου ο οποίος έχασε τη ζωή του μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα όταν η μηχανή πάνω στην οποία βρισκόταν με τον 19χρονο Γιώργο Παπαδόπουλο συγκρούστηκε με ΙΧ αργά το βράδυ της περασμένης Πέμπτης.

Στον Ι.Ν. Παναγίας Αλεξιωτίσσης Πατρών βρέθηκαν και πολλοί φίλοι του Γιάννη-Εμμανουήλ για να τον αποχαιρετήσουν. Η μηχανή του ήταν η μεγάλη του αγάπη και με αυτόν τον τρόπο, με τις μηχανές τους, οι φίλοι του τον αποχαιρέτησαν από τον προαύλιο χώρο της εκκλησίας την ώρα που μέσα ακούγονταν οι επικήδειοι.

