Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Πάτρα: Οδύνη και θρήνος στην κηδεία του 20χρονου που σκοτώθηκε με τη μηχανή του (βίντεο)

Συγγενείς και φίλοι είπαν το τελευταίο «αντίο» στον 20χρονο που έχασε τη ζωή του όταν η μηχανή στην οποία επέβαινε με τον 19χρονο φίλο του, συγκρούστηκε με ΙΧ με αποτέλεσμα να βρουν κι οι δύο ακαριαίο θάνατο

Πάτρα

Συγγενείς και φίλοι με δάκρυα στα μάτια και χωρίς λόγια στα χείλη τους, αποχαιρετούν το μόλις 20 χρόνων παιδί που άφησε την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο αργά το βράδυ της περασμένης Πέμπτης.

Ένα σιωπηλό “γιατί” που κανένα δάκρυ και καμία λογική δεν μπορούσε να απαντήσει, περιπλανιόταν στον Ιερό Ναό της Παναγίας Αλεξιωτίσσης Πατρών.

Συγγενείς και φίλοι είπαν το τελευταίο “αντίο” στον 20χρονο Γιάννη-Εμμανουήλ Στεργίου ο οποίος έχασε τη ζωή του μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα όταν η μηχανή πάνω στην οποία βρισκόταν με τον 19χρονο Γιώργο Παπαδόπουλο συγκρούστηκε με ΙΧ αργά το βράδυ της περασμένης Πέμπτης.

Στον Ι.Ν. Παναγίας Αλεξιωτίσσης Πατρών βρέθηκαν και πολλοί φίλοι του Γιάννη-Εμμανουήλ για να τον αποχαιρετήσουν. Η μηχανή του ήταν η μεγάλη του αγάπη και με αυτόν τον τρόπο, με τις μηχανές τους, οι φίλοι του τον αποχαιρέτησαν από τον προαύλιο χώρο της εκκλησίας την ώρα που μέσα ακούγονταν οι επικήδειοι.

Πηγή: Pelop.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Πάτρα Κηδεία τροχαίο δυστύχημα 20χρονος
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark