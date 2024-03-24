Με έναν πρωτότυπο τρόπο επέλεξε η Ελληνική Αστυνομία να ευχηθεί καλή επιστροφή στους εκδρομείς του τριημέρου της 25ης Μαρτίου.

Σε φωτογραφία που ανάρτησε στο «Χ» (πρώην twitter), εμφανίζεται η Μαρίνα Σάττι να κρατάει το χαρακτηριστικό πλακάτ από το βίντεοκλιπ του τραγουδιού «Ζάρι» που αυτή τη φορά όμως συμβουλεύει τους οδηγούς να μη χρησιμοποιούν άσκοπα τη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.), ενώ την ανάρτηση συνοδεύει η ευχή για «καλή επιστροφή» στους ταξιδιώτες.

Πηγή: skai.gr

