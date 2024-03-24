Πυρ εναντίον νυχτερινού κέντρου στη Συγγρού άνοιξαν άγνωστοι δράστες άνοιξαν πυρ κατά νυχτερινού κέντρου διασκέδασης τα ξημερώματα του Σαββάτου.

Το νυχτερινό κέντρο ανήκει στον ιδιοκτήτη της κάβας της Καλλιθέας που είχε σημειωθεί έκρηξη πριν από λίγες ημέρες.

Σύμφωνα με την Αστυνομία από την επίθεση δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί αλλά προκλήθηκαν ζημιές στην πρόσοψη του καταστήματος και σε αυτοκίνητο που ήταν σταθμευμένο έξω από αυτό.

Κατά την έρευνα οι αστυνομικοί εντόπισαν 3 κάλυκες, 2 βολίδες και ένα θραύσμα.

Την υπόθεση έχει αναλάβει το Τμήμα Εκβιαστών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής.

Υπενθυμίζεται ότι το συγκεκριμένο νυχτερινό κέντρο είχε γίνει στόχος αγνώστων και στο παρελθόν.

Πηγή: skai.gr

