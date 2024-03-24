Συνολικά 2.355.609.601 ευρώ θα καταβληθούν σε 4.198.881 δικαιούχους, από τις 26 έως τις 29 Μαρτίου 2024, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα:

1. Από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνει στις 26 Μαρτίου η Πληρωμή Κύριων & Επικουρικών Συντάξεων Μηνός Μαρτίου 2024 και θα καταβληθούν 1.132.480.259 ευρώ σε 2.375.668 δικαιούχους.

Από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνει στις 28 Μαρτίου η Πληρωμή Κύριων & Επικουρικών Συντάξεων Μηνός Μαρτίου 2024 και θα καταβληθούν 1.136.829.342 ευρώ σε 1.740.028 δικαιούχους.

Από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνει στις 28 Μαρτίου η Πληρωμή Προκαταβολών Συνταξιούχων Ν. 4778/21 μηνός Μαρτίου 2024και θα καταβληθούν 5.500.000 ευρώ σε 15.000 δικαιούχους.

• Από τις 26 έως 28 Μαρτίου θα καταβληθούν 20.800.000 ευρώ σε 950 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.



2. Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

- 20 εκατ. ευρώ σε 36.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,

- 16 εκατ. ευρώ σε 17.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης,

- 3 εκατ. ευρώ σε 100 δικαιούχους για προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα,

- 11 εκατ. ευρώ σε 135 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου» και

- 10 εκατ. ευρώ σε 14.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

