Στην ανάκληση αποξηραμένων βερίκοκων με υπέρβαση διοξειδίου του θείου προχωρά ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) , μετά από έλεγχο προσθέτων τροφίμων και αρωματικών ουσιών σε διάφορα είδη τροφίμων.

Πρόκειται για το προϊόν με στοιχεία «ΒΕΡΥΚΟΚΑ ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΑ» σε πλαστική κλειστή συσκευασία 250γρ, με αριθμό παρτίδας 02-251 και ανάλωση έως: 18/08/2024, που συσκευάζεται από την

επιχείρηση «ΚΑΡΠΟΣ» Σιδηρόπουλος Κ. & ΣΙΑ Ε.Ε., με έδρα τη Λυδία Ν. Καβάλας.

Το προϊόν, εξετάστηκε από την Χημική Υπηρεσία Κεντρικής Μακεδονίας της Γενικής Διεύθυνσης του Γενικού Χημείου του Κράτους, της Α.Α.Δ.Ε. και διαπιστώθηκε ότι περιέχει διοξείδιο του θείου σε συγκέντρωση που υπερβαίνει το ανώτατο επιτρεπτό όριο.

Ο ΕΦΕΤ απαίτησε την άμεση ανάκληση / απόσυρση του συνόλου της συγκεκριμένης παρτίδας από το ανωτέρω ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚO – ΜΗ ΑΣΦΑΛΕΣ προϊόν, από την εσωτερική αγορά και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι.

Καλούνται οι καταναλωτές, που έχουν ήδη προμηθευτεί το εν λόγω προϊόν, να μην το καταναλώσουν.

Πηγή: skai.gr

