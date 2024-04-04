Γιαγιά και μάνα «έκλεψαν», κατά το εθιμικό δίκαιο των ρομά, την 15χρονη αγαπημένη του εγγονού και γιου τους (αντίστοιχα), προκειμένου να τους παντρέψουν αλλά η ενέργειά τους πυροδότησε ένταση μεταξύ των δύο οικογενειών και τις οδήγησε τελικά στη αίθουσα του Αυτοφώρου, όπου παραπέμφθηκαν να δικαστούν, κατηγορούμενες για αρπαγή ανηλίκου. Το Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης τις έκρινε ένοχες επιβάλλοντας στην καθεμία ποινή φυλάκισης 8 μηνών, η οποία ανεστάλη, με την έφεση να έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα, υπό τον όρο να μην προσεγγίζουν την έφηβη, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται κι ένα συγγενικό τους πρόσωπο που δεν συνελήφθη στο πλαίσιο του Αυτοφώρου.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, όλα ξεκίνησαν όταν τα προηγούμενα 24ωρα η γιαγιά της ανήλικης κατήγγειλε την αρπαγή από τον οικισμό των ρομά στα Υψώματα Διαβατών. «Ήρθαν στο σπίτι άρπαξαν την εγγονή μου. Μου βγάλανε τα μαλλιά από το κεφάλι- ήταν τρία άτομα. Την έβαλαν σε ένα αυτοκίνητο και την πήγανε στην Χαλκιδική όπου την έκρυβαν σε ένα σπίτι με ελιές στα χωράφια. Το έμαθα γιατί με πήρε ένας άνθρωπος στο τηλέφωνο, αυτές έλεγαν δεν ήξεραν που βρίσκονται», είπε στην κατάθεσή της στο δικαστήριο η καταγγέλλουσα γιαγιά.

«Η εγγονή μου είναι 15 ετών, ήθελα να μορφωθεί, να ζήσουν με άλλο τρόπο ζωής όχι να παντρευτούν» πρόσθεσε η ίδια, απευθύνοντας έκκληση προς το δικαστήριο να προστατεύσει τόσο την ίδια όσο και την εγγονή της. Όπως κατέθεσε, η ανήλικη βρίσκεται στο σπίτι της, αλλά φοβάται σε περίπτωση που επαναληφθεί το ίδιο σκηνικό.

Εκ διαμέτρου αντίθετες ήταν στις απολογίες τους οι δύο κατηγορούμενες. «Όσα είπε είναι ψέματα. Η μικρή τον αγαπάει πάρα πολύ, κλαίει όλη μέρα αλλά την πιέζουν να πει άλλα. Εκείνη την ημέρα την πήρε μόνος του, εγώ δεν ήξερα τίποτα. Εκεί στη Χαλκιδική τους πήγε ένας φίλος του με το αμάξι. Το παιδί μου τώρα κλείνει τα 16. Την αγαπάει πάρα πολύ. Έχουμε άλλες διαφορές», απολογήθηκε η μητέρα του αγοριού. Άγνοια για το όλο περιστατικό δήλωσε πως έχει η κατηγορούμενη γιαγιά, αλλά επιβεβαίωσε πάντως τον έρωτα ανάμεσα στους δύο έφηβους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

