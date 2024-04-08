Γυναικοκτονία στους Αγίους Αναργύρους: Στη ΜΕΘ ο 39χρονος μετά την απόπειρα αυτοκτονίας

Σε κρίσιμη κατάσταση, διασωληνωμένος, νοσηλεύεται στην εντατική του νοσοκομείου «Αττικόν» ο 39χρονος προφυλακισμένος για την άγρια δολοφονία της 28χρονης πρώην συντρόφου του στους Αγίους Αναργύρους.

Φέρεται να έκανε απόπειρα αυτοκτονίας μέσα στο κελί του, καθώς βρέθηκε πεσμένος στο έδαφος, με σημάδια στον λαιμό.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, ο 39χρονος αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει φτιάχνοντας αυτοσχέδιο βρόγχο με γάζες που είχε τυλιγμένο στο λαιμό του από τον προηγούμενο τραυματισμό του. Τελικά, από το σφίξιμο του βρόγχου διακόπηκε η ροή του αίματος και το οξυγόνο και έτσι έχασε τις αισθήσεις του.

Στο κελί αυτό βρισκόταν με έναν ακόμη κρατούμενο με παρόμοιο προφίλ και στη συγκεκριμένη πτέρυγα οι κρατούμενοι ελέγχονται από σωφρονιστικό υπάλληλο ανά 10 έως 20 λεπτά.

Για το περιστατικό έχει διαταχθεί έρευνα από τον εισαγγελέα των φυλακών.

Η απόπειρα αυτοκτονίας συνέβη λίγο μετά τη 1:00 τα ξημερώματα της Κυριακής όταν ο δεσμοφύλακας που πέρασε έξω από το κελί διαπίστωσε ότι δεν βρίσκεται μέσα 39χρονος.

Στο κελί αυτό βρισκόταν με έναν ακόμη κρατούμενο με παρόμοιο προφίλ και στη συγκεκριμένη πτέρυγα οι κρατούμενοι ελέγχονται από σωφρονιστικό υπάλληλο ανά 10 έως 20 λεπτά.

Επιστρέφοντας πάλι μετά από 10 λεπτά ο δεσμοφύλακας, δεν τον είδε στο κρεβάτι του και άνοιξε την πόρτα του κελιού βλέποντάς τον στο πάτωμα, αναίσθητο.

Αμέσως κάλεσε σε βοήθεια και ξεκίνησε να προσφέρει ΚΑΡΠΑ στον κρατούμενο για να τον επαναφέρει.

H ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη από την οποία κρίθηκε ότι ο 39χρονος δεν χρήζει νοσηλείας σε ψυχιατρείο. Κατόπιν αυτών αποφασίστηκε να προφυλακιστεί σε κελί ειδικής πτέρυγας στις φυλακές Κορυδαλλού

Συνεχίζεται η ΕΔΕ στην ΕΛ. ΑΣ

Σε καταθέσεις καλούνται όλοι οι εμπλεκόμενοι έχουν απομακρυνθεί από τις θέσεις τους-, για τους χειρισμούς τους στην υπόθεση υπόθεσης.

Όπως αναφέρει η ertnews.gr , από τη μέχρι τώρα διαδικασία, διαπιστώνεται ότι ο διοικητής του τμήματος Αγίων Αναργύρων δεν είχε ενημερωθεί από τον αξιωματικό υπηρεσίας και άρα δεν είχε άμεση ευθύνη.

Είχε ενημερωθεί η υποδιοικητής και Επόπτρια Δυτικής Αττικής εκείνη τη νύχτα, η οποία φαίνεται να έχει και τη βαρύτερη ευθύνη εκ της θέσεώς της.

Η πρόθεση της πολιτικής ηγεσίας είναι άμεσα να ολοκληρωθεί η διαδικασία για να αποδοθούν ευθύνες όπου αναλογούν.

Γίνεται προσπάθεια να ολοκληρωθεί ως το τέλος της ερχόμενης εβδομάδας η ΕΔΕ, χωρίς όμως ακόμα να είναι απολύτως σίγουρο, καθώς ενδεχομένως να κληθούν και άλλοι αξιωματικοί να καταθέσουν ή να υποστηρίξουν εμπλεκόμενοι να χρειαστούν και συμπληρωματικές καταθέσεις.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.