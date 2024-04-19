Συνελήφθη πρωινές ώρες χθες (18-4-2024) στην περιοχή των Αχαρνών, από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης, 39χρονος ημεδαπός, για κλοπές οχημάτων κατ’ εξακολούθηση, βία κατά υπαλλήλων, απείθεια, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Ειδικότερα, αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης εντόπισαν τον 39χρονο να περιεργάζεται σταθμευμένη μοτοσυκλέτα στην περιοχή των Αχαρνών για την οποία είχε δηλωθεί κλοπή -3- μέρες νωρίτερα.

Στη θέα των αστυνομικών ο 39χρονος επιχείρησε να διαφύγει πεζός, προβάλλοντας σθεναρή αντίδραση και προκαλώντας φθορές σε εξοπλισμό αστυνομικού, όμως οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν και τον οδήγησαν στο Τμήμα Ασφαλείας Αχαρνών το οποίο επελήφθη προανακριτικά.

Στην κατοχή του 39χρονου βρέθηκε και κατασχέθηκε μικροποσότητα κοκαΐνης, συσκευή η οποία συνδέεται με τον εγκέφαλο οχήματος με σκοπό την εκκίνηση καθώς και διαρρηκτικά εργαλεία.

Από την προανακριτική έρευνα του Τμήματος Ασφαλείας Αχαρνών, εξιχνιάστηκαν -3- περιπτώσεις κλοπών οχημάτων.

Ο κατηγορούμενος έχει συλληφθεί και στο παρελθόν για παρόμοια αδικήματα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Πηγή: skai.gr

