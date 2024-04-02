Σοκάρουν οι λεπτομέρειες της νέας γυναικοκτονίας στους Αγίους Αναργύρους Αττικής όταν μια 28χρονη μαχαιρώθηκε θανάσιμα από τον 39χρονο πρώην σύντροφό της έξω από Διεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών.

Όπως μεταδίδει η ertnews.gr το ζευγάρι είχε χωρίσει από το 2020 και τότε η κοπέλα είχε καταθέσει μήνυση εναντίον του πρώην συντρόφου της για βιαιοπραγία και βιασμό και είχε ζητήσει ασφαλιστικά μέτρα.

Χθες επιστρέφοντας από διασκέδαση στο σπίτι της μαζί με έναν φίλο της φάνηκε πως είδε πρώην σύντροφό της να την περιμένει γι’ αυτό και πήγε στο αστυνομικό τμήμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες την ενημέρωσαν πως είτε πρέπει να καταθέσει μήνυση είτε να ενημερώσει το κέντρο της Άμεσης Δράσης για να επιληφθεί περιπολικό. Η κοπέλα ζήτησε να την πάνε σπίτι της γιατί φοβόταν. Βγαίνοντας έξω από το αστυνομικό τμήμα και φτάνοντας δίπλα στη σκοπιά μιλούσε στο τηλέφωνο με το 100.

Εκεί ο δράστης που την ακολούθησε, την είδε και της επιτέθηκε με το μαχαίρι τραυματίζοντάς τη θανάσιμα και μάλιστα στο κέντρο της Άμεσης Δράσης άκουσαν τις φωνές της άτυχης κοπέλας την ώρα που την μαχαίρωσε ο δράστης.

Πηγή: skai.gr

