Γυναικοκτονία στους Αγίους Αναργύρους: Πήγε στην αστυνομία να τον καταγγείλει και τη μαχαίρωσε στο λαιμό

Θανάσιμα τραυματισμένη από αιχμηρό αντικείμενο εντοπίστηκε αργά το βράδυ της Δευτέρας γυναίκα περίπου 28 ετών στην περιοχή των Αγίων Αναργύρων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, την άτυχη γυναίκα μαχαίρωσε 39χρονος, φερόμενος ως πρώην σύντροφός της, έξω από το αστυνομικό τμήμα της περιοχής.

Όπως μετέδωσε ο ρεπόρτερ του ΣΚΑΪ Γιώργος Τσελίκας, η γυναίκα είχε πάει στο τμήμα για να τον καταγγείλει, αφού τον είχε δει να την περιμένει έξω από το σπίτι της.

Η γυναίκα ζήτησε, μάλιστα, από την αστυνομία να επιστρέψει στο σπίτι της με περιπολικό, επειδή φοβόταν.

Ο δράστης ήταν κρυμμένος και την παρακολουθούσε και στη συνέχεια τη μαχαίρωσε πολλές φορές.

Στη συνέχεια αυτοτραυματίστηκε με το ίδιο μαχαίρι στο λαιμό. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο βαριά τραυματισμένος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.