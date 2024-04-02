Γυναικοκτονία στους Αγίους Αναργύρους: Ερωτήματα, λάθη και παραλείψεις

Πολλά είναι τα ερωτήματα για την νέα γυναικοκτονία που σημειώθηκε μπροστά από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων το βράδυ της Δευτέρας όπου η 28χρονη Κυριακή, έπεσε νεκρή δεχόμενη πολλαπλές πισώπλατες μαχαιριές από τον πρώην σύντροφό της.

Αν και η 28χρονη μετέβη στο αστυνομικό τμήμα ζητώντας βοήθεια οι τρεις γυναίκες που είχαν υπηρεσία εκείνη την ώρα, φαίνεται πως δεν εκτίμησαν σωστά την απειλή που αντιμετώπιζε η άτυχη κοπέλα με αποτέλεσμα μια σωρεία λαθών και καθυστερήσεων να οδηγήσουν στο νέο έγκλημα.

Το γεγονός πως η άτυχη κοπέλα δεν υπέβαλε μήνυση κατά του πρώην συντρόφου της, πως δεν υπήρχε εκείνη την ώρα περιπολικό στο αστυνομικό τμήμα όπως πληροφόρησαν την 28χρονη, πως ο κανονισμός δεν προβλέπει τη μεταφορά με περιπολικό πολίτη παρά μόνο προσαχθέντα φαίνεται πως στάθηκαν μοιραία για την 28χρονη, σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε στο κεντρικό δελτίο στου ΣΚΑΪ ο δημοσιογράφος, Παναγιώτης Σπυρόπουλος.

Είχε απασχολήσει και στο παρελθόν ο 39χρονος την ΕΛ.ΑΣ

Αυτή όμως δεν είναι η πρώτη φορά που ο 39χρονος απασχολεί τις Αρχές. Το 2019 είχε συλληφθεί για βία κατά αστυνομικών όπως επίσης και για σωματική βλάβη και εξύβριση όταν του έγινε έλεγχος. Επίσης, το 2020 ο 39χρονος συνελήφθη για ναρκωτικά ενώ μεσολάβησε και η μήνυση που είχε καταθέσει η 28χρονη εναντίον του για ξυλοδαρμό, βιασμό και ασέλγεια.

Βίντεο από τη στιγμή που ο 39χρονος την παρακολουθούσε έξω από το σπίτι της

Την ίδια στιγμή ένα βίντεο-ντοκουμέντο ήρθε στη δημοσιότητα όπου δείχνει τον 39χρονο δράστη να παρκάρει το μηχανάκι του έξω από το σπίτι της 28χρονης Κυριακής και να παραμένει εκεί από τις 9 μέχρις και τις 10:30 το βράδυ. Ο 39χρονος, όπως φαίνεται στο βίντεο, περιμένει την ώρα που θα φύγει η πρώην σύντροφός του, Κυριακή, από το σπίτι της, μαζί με έναν φίλο της, προκειμένου να πάνε στο αστυνομικό τμήμα, ώστε να καταγγείλει πως την παρακολουθούσε. Με το που διαπιστώνει ότι αναχωρούν από το σπίτι, την ακολουθεί ως το Α.Τ. Αγίων Αναργύρων, όπου έξω από αυτό τη δολοφόνησε με μαχαιριές στην πλάτη.

