Σύμβαση 717: Δυο ακόμη κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι

Δυο ακόμη κατηγορούμενοι στην υπόθεση της σύμβασης 717 αφέθηκαν ελεύθεροι με χρηματικές εγγυήσεις, μετά την απολογία τους στην ευρωπαία ανακρίτρια.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, πρόκειται για άλλους δύο υπαλλήλους της ΕΡΓΟΣΕ, εκ των οποίων, στον έναν επιβλήθηκε εγγυοδοσία ύψους 600.000 ευρώ και απαγόρευση εξόδου από την χώρα ενώ στον δεύτερο εγγύηση 10.000 ευρώ.

Τις επόμενες ημέρες θα περάσουν το κατώφλι του ανακριτικού γραφείου και άλλοι κατηγορούμενοι στην υπόθεση προκειμένου να απολογηθούν.

Πηγή: skai.gr

