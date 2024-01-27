Μεσολόγγι: Επιχείρηση για τον εντοπισμό αγνοούμενου στον Αχελώο

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση για τον εντοπισμό αγνοούμενου στον ποταμό Αχελώο στο Μεσολόγγι.

Επιχειρούν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα και μεταβαίνει στο σημείο τόσο η η ομάδα Σ.μη.Ε.Α. της Δυτικής Ελλάδας όσο και η ομάδα ορμητικών νερών της 6ης Ε.Μ.Α.Κ. ως συνδρομή στην ΕΛ.ΑΣ.

Πηγή: skai.gr

