Μεσολόγγι: Σε εξέλιξη επιχείρηση για τον εντοπισμό αγνοούμενου στον Αχελώο

Mεταβαίνει στο σημείο τόσο η η ομάδα Σ.μη.Ε.Α. της Δυτικής Ελλάδας όσο και η ομάδα ορμητικών νερών της 6ης Ε.Μ.Α.Κ. ως συνδρομή στην ΕΛ.ΑΣ.

Μεσολόγγι: Επιχείρηση για τον εντοπισμό αγνοούμενου στον Αχελώο

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση για τον εντοπισμό αγνοούμενου στον ποταμό Αχελώο στο Μεσολόγγι.

Επιχειρούν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα και μεταβαίνει στο σημείο τόσο η η ομάδα Σ.μη.Ε.Α. της Δυτικής Ελλάδας όσο και η ομάδα ορμητικών νερών της 6ης Ε.Μ.Α.Κ. ως συνδρομή στην ΕΛ.ΑΣ.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Μεσολόγγι
